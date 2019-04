Karlovy Vary - Českou hokejovou reprezentaci v přípravě na květnové mistrovství světa doplní útočníci Milan Gulaš a Jan Kovář z Plzně, která v pondělí vypadla v semifinále extraligy s Třincem. Z vyřazených klubů z 1. kola play off NHL má kouč Miloš Říha zájem o obránce Jana Ruttu s útočníkem Ondřejem Palátem z Tampy Bay a dalšího útočníka Dominika Simona z Pittsburghu.

"Gulaš s Kovářem by měli být v pondělí," řekl novinářům Říha po dnešním duelu Euro Hockey Challenge v Karlových Varech s Německem (5:4). Ofenzivní esa Plzně Gulaš s Kovářem, jehož bratr brankář Jakub Kovář z Jekatěrinburgu už v týmu je, tak doplní tým na Velikonoční pondělí v Nitře. Tam by se měli připojit už i dříve jasné posily z Philadelphie - obránce Radko Gudas a útočník Jakub Voráček.

"Už by měli dorazit. Zase budeme začínat úplně od znova. Ti kluci tady jsou taky nervózní, což bylo dnes vidět. Když někdo udělal chybu, tak už se díval, jak jsme si to my zapisovali. Je to těžké. Oni odvedli kus práce, měsíc dřeli a každý čeká, kdo z toho vypadne. My o tom docela přemýšlíme," řekl Říha k tvoření kádru před šampionátem.

Čeká také na vývoj zdravotního stavu útočníka Filipa Chytila z New York Rangers, který se k týmu připojil už v pondělí na startu čtvrtého týdnu přípravy v Karlových Varech. "Je po zranění, trénuje a čekáme. Má na to týden a ten příští už by měl nastoupit, aby se vědělo, jestli hrát bude, nebo nebude," uvedl Říha. Jeho tým po čtvrteční odvetě s Němci čakají další duely se Slovenskem příští týden v pátek v Trenčíně a v sobotu Nitře.

V noci na dnešek v NHL skončila sezona překvapivě po vyřazení s Columbusem 0:4 na zápasy pro suveréna základní části Tampu Bay. Pittsburgh vypadl rovněž ve čtyřech zápasech s New York Islanders. Nyní jsou ve hře jako další posily z NHL Rutta, Palát a Simon.

"Jsme v jednání," prohlásil Říha. "Nemyslím si, že bychom jim něco slíbili, to v žádném případě. Chceme také, aby se dostavili co nejdříve, jestli to půjde. Každý má své problémy, vyřizování a stěhování a takové věci. Musíme počkat na výstupní prohlídky a pak samozřejmě rozhodneme. Máme zájem určitě o dva a jeden se bude muset ukázat," dodal Říha.