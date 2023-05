Hokejovou reprezentaci doplní obránce Jeřábek a útočník Voženílek z Třince

Praha - Kádr české hokejové reprezentace rozšíří v přípravě na mistrovství světa obránce Jakub Jeřábek s útočníkem Danielem Voženílkem z mistrovského Třince. K výběru kouče Kariho Jalonena, který se dnes večer sejde v Brně před Českými hrami, se od začátku zapojí Voženílek. Jeřábek se bude hlásit o den později. Uvedl to media manažer týmu Ondřej Kalát v tiskové zprávě.

Generální manažer reprezentace Martin Havlát řeší případné další posily ze Severní Ameriky, kde v noci na dnešek vypadl v 1. kole play off po porážce 3:4 na zápasy s Floridou favorizovaný Boston. V barvách Bruins působí kanonýr David Pastrňák, centr David Krejčí, další útočníci Pavel Zacha, Tomáš Nosek, Jakub Lauko i obránce Jakub Zbořil.

"Martin Havlát je v tomto směru v každodenním kontaktu s trenéry a dnes ráno už řešili situaci ohledně Bostonu Bruins. Sledujeme také sérii mezi New Yorkem Rangers a New Jersey Devils, která skončí dnes v noci," uvedl manažer Milan Hnilička. Havlát se k týmu připojí ve středu.

Dnes se poprvé zapojí jako další posila z NHL útočník Dominik Kubalík z Detroitu a v kádru už byli minulý týden pro duely s Rakouskem v Euro Hockey Challenge další forvard Martin Kaut ze San Jose a obránce David Jiříček z Columbusu. V pátek se zařadil gólman Karel Vejmelka z Arizony, který ještě do duelů nezasáhl. V týmu je 32 hráčů - tři brankáři, 11 obránců a 18 útočníků.

Jednatřicetiletý Jeřábek byl s 11 body za tři branky a osm asistencí z 21 zápasů nejproduktivnějším obráncem play off. Na velké mezinárodní akci by se mohl představil poprvé od loňských olympijských her v Pekingu. Odchovanec Plzně, který má za Montreal, Washington a St. Louis na kontě 37 zápasů v NHL a další dva v play off, startoval na MS v letech 2016 a 2017.

O čtyři roky mladší Voženílek, který se podělil s 16 body (6+10) o druhé místo produktivity play off s Andrejem Nestrašil za dalším spoluhráčem Martinem Růžičkou, má zatím na kontě jen dva duely v národním týmu. Připsal si je loni v prosinci na Švýcarských hrách ve Fribourgu.

Kádr českých hokejistů pro další přípravu na MS a pro České hry:

Brankáři: Šimon Hrubec (Curych/Švýc.; 30 zápasů), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin.; 13), Karel Vejmelka (Arizona/NHL; 10).

Obránci: Radek Kučeřík (11/0), Tomáš Kundrátek (96/11), Jan Ščotka (všichni Kometa Brno; 38/1), Tomáš Dvořák (18/1), Jan Košťálek (oba Pardubice; 17/4), Michal Kempný (68/6), David Němeček (oba Sparta Praha; 22/1), Jakub Jeřábek (Oceláři Třinec; 73/5), David Jiříček (Columbus/NHL; 19/3), Michal Jordán (Rapperswil-Jona/Švýc.; 108/5), Ronal Knot (Tucson/AHL; 6/0).

Útočníci: Roman Horák (68/12), David Tomášek (42/13), Vladimír Sobotka (všichni Sparta Praha; 55/10), Ondřej Beránek (37/6), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 37/7), Tomáš Hyka (34/7), Lukáš Sedlák (oba Pardubice; 18/5), Filip Chlapík (24/6), Michael Špaček (oba Ambri-Piotta/Švýc.; 46/8), Jiří Smejkal (55/9), Hynek Zohorna (oba Oskarshamn/Švéd.; 73/9), Jakub Flek (Kometa Brno; 59/15), Daniel Voženílek (Oceláři Třinec; 2/0), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 180/48), Martin Kaut (San Jose/NHL; 11/2), Michal Kovařčík (Jukurit Mikkeli/Fin.; 10/0), Dominik Kubalík (Detroit/NHL; 73/26), Radan Lenc (HV 71/Švéd.; 52/11).