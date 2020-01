Hokejovou reprezentaci do 18 let nově povede kouč Petr

Praha - Hokejovou reprezentaci do 18 let povede ve zbytku sezony včetně mistrovství světa v USA Jakub Petr, který nahradí Karla Berana. O změně ve složení realizačního týmu dnes s ohledem na špatné výsledky mužstva v dosavadním průběhu sezony rozhodl výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.

"O změnu na pozici hlavního trenéra požádalo sportovní oddělení (hokejového svazu). Karla Berana vystřídá Jakub Petr, což se děje na základě neuspokojivých výsledků během celé sezony národního týmu do 18 let," řekl svazový šéftrenér Filip Pešán novinářům na briefingu po jednání výkonného výboru. Dodal, že změnu podporovala s odkazem na podrobnou analýzu i trenérská komise svazu.

Beran převzal výběr do 18 let před začátkem sezony. Na srpnovém Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi a Piešťanech skončili čeští mladíci pátí. Poté v přípravě třikrát prohráli s Ruskem. Na listopadovém Turnaji pěti zemí v Sundsvallu skončili čtvrtí. V prosinci ve Švýcarsku byli poslední, poté co prohráli všechny čtyři zápasy.

Petr již v minulosti reprezentační osmnáctku trénoval, v roce 2014 pod jeho vedením získala na MS stříbrné medaile. Šestačtyřicetiletý kouč naposledy vedl extraligové Vítkovice, kde na začátku prosince předčasně skončil.