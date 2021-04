Hokejovou reprezentaci čeká v Rakousku první zápasový test

Vídeň - První ze série celkem devíti zápasů během přípravy na mistrovství světa absolvují ve čtvrtek čeští hokejisté, kteří nastoupí v duelu Euro Hockey Challenge ve Vídni proti domácímu Rakousku. Trenéři v čele s Filipem Pešánem vyšlou do boje silnou sestavu se všemi zástupci Kontinentální ligy, které mají při současné podobě kádru k dispozici. V brance bude Roman Will. Zápas začne v 17:15.

"Zítra nastoupí všichni kluci z KHL, takže mazáci půjdou do utkání. Hrát budeme na sedm obránců a třináct útočníků. Chytat bude Will, jeho náhradníkem bude Frodl. Máme představu, že určitě chceme od týmu vidět útočný hokej. Chceme být v pohybu, silní na puku, napadat a chceme být agresivní, abychom soupeře donutili k chybám a dali nějaké góly," řekl dnes v on-line rozhovoru s novináři jeden z Pešánových asistentů Martin Straka.

Zápas EHCh bude pro národní mužstvo prvním od 14. února, kdy reprezentanti prohráli na Švédských hrách v Malmö s Ruskem vysoko 4:7. "Pochopitelně víme, že to utkání nebude jednoduché, protože dlouho žádný zápas nebyl, ale věřím, že kluci budou na zápas natěšení, že už začne to zápasové tempo. A my se na to těšíme taky," prohlásil Straka.

Pro hráče bude utkání důležité i z pohledu boje o místo. Na dalším srazu v Plzni se má v příštím týdnu připojit pět hráčů z týmů, které vypadly v semifinále play off extraligy, Pešán navíc čekal na situaci ohledně rozhodnutí zkušeného útočníka Michala Řepíka ze Sparty a v souvislosti s tím také zvažoval oslovit tahouna mladoboleslavského útoku Davida Šťastného.

"Ta situace se nějak vyvinula, ale já bych do toho nechtěl Filipu Pešánovi zasahovat, protože s těmi hráči mluví on a Petr Nedvěd (generální manažer). Je to spíš otázka na ně. Platí ale určitě to, že po dvojutkání s Rakouskem dojde k nějakým změnám a v Plzni se sejdeme zase v trochu jiné sestavě. Kolik kluků však odejde a kolik dorazí jiných, o tom se pobavíme v sobotu po zápase," nastínil Straka.

Hráčů chtějí mít trenéři k dispozici co možná nejvíc. "Protože situace se nějak vyvíjí, ať už v NHL, nebo se může někdo zranit. Běží finále extraligy, ve Finsku se hraje, ve Švýcarsku máme Honzu Kováře... Je těžké teď říct, kolik kluků z toho současného týmu si může zahrát na šampionátu, chceme ale určitě vybrat to nejlepší, co bude. Hlavní je, aby kluci nebyli zranění nebo nemocní. Je to složitá situace pro všechny, ale já doufám, že vše zvládneme a budeme mít ten nejlepší mančaft, jaký můžeme mít," uvedl Straka.

S kolegy věří, že v Lotyšsku na MS by mohli přes všechny komplikace zařadit hned od začátku turnaje posily z NHL. "Podle toho, jak jsme se o tom bavili, tak by měli ti hráči stihnout už první zápas. Samozřejmě to všichni průběžně sledujeme, jsou tam nějaké zápasy odložené a část NHL má končit později, ale i tak si myslím, že by to měli stihnout a být tam k dispozici už od prvního utkání," uvedl Straka.

Oba týmy se naposledy utkaly v základní skupině MS na Slovensku před dvěma lety, kdy Češi v Bratislavě zvítězili jednoznačně 8:0.

Předpokládaná sestava ČR: Will (Frodl) - D. Sklenička, Šustr, Ščotka, Mozík, Mašín, Jordán, Šalda - Pour, Kodýtek, Flek - H. Zohorna, T. Zohorna, Blümel - Zachar, R. Hanzl, Radil - L. Horký, F. Suchý, Dufek - O. Beránek.