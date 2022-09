Hokejovou extraligu zahájí pikantní souboj, Pešout a Flek proti Varům

Praha - Pikantní souboj hned pro několik aktérů odstartuje ve čtvrtek novou sezonu hokejové Tipsport extraligy. V prvním kole se utkají Brno a Karlovy Vary, mezi kterými se v létě odehrálo několik přesunů. Na střídačku Komety se ze západu Čech vrátil trenér Martin Pešout, který s sebou vzal i reprezentačního útočníka Jakuba Fleka. Opačným směrem zamířil obránce Tomáš Bartejs. Dres soupeře v minulosti oblékala i řada dalších hráčů v čele s kapitánem Komety Martinem Zaťovičem.

"Na čtvrtek už se těším. Bude to speciální, ale i kdyby to nebyly Vary, těšil bych se stejně. Je to start sezony a já se těším na brněnské fanoušky, kteří nás poženou dopředu," řekl Flek, který v Karlových Varech strávil prakticky celou seniorskou kariéru.

"S pár kluky z Varů jsem v kontaktu. Přítelkyni mám také z Varů, ale teď už je se mnou v Brně, tak musí fandit Kometě," pousmál se devětadvacetiletý útočník. "Nějaké hecovačky asi proběhnou, ale je jedno, s kým hrajeme. Zápas proti Varům by jednoho dne přišel tak jako tak. Jen je trochu pikantnější, že je to hned v prvním kole," dodal Flek.

S nadhledem se snaží brát utkání i kouč Pešout, jenž Energii vedl pět sezon. "Byl jsem v pátek ve Varech, kde domácí hráli poslední přípravný zápas. Něco jsem si samozřejmě i vyslechl. Jeden hráč mi i volal, nebudu říkat kdo, že na nás vypisuje prémie. Ale totéž asi uděláme s Kubou v Brně i my," uvedl Pešout.

Jeho nástupcem na karlovarské střídačce se stal David Bruk, kterého ve čtvrtek čeká v 53 letech extraligová trenérská premiéra. "Těším se. Je to pro mě premiéra s novým týmem a v nové soutěži. Byl bych samozřejmě velmi šťastný, kdyby se nám vstup do sezony povedl," uvedl na klubovém webu.

I Bruk si uvědomuje, že zápas bude mít pro řadu účastníků speciální náboj. "Já to ale úplně osobně neberu. Pro mě adrenalin a emoce budou spočívat spíše v tom, že půjde o mé první extraligové utkání. Chceme do sezony dobře vstoupit. Když se začátek povede, tak se samozřejmě hráčům lépe dýchá, hrají volněji a rovněž realizační tým je klidnější," řekl Bruk.

Statistické údaje před zápasem 1. kola hokejové Tipsport extraligy: Kometa Brno - Energie Karlovy Vary Začátek: 18:00 (O2 TV Sport). Bilance výsledků v přípravě: Brno: 7 zápasů - 2 výhry v normální hrací době - 1 výhra po samostatných nájezdech - 4 prohry. Karlovy Vary: 11 - 6 - 2 - 1 - 2. Zajímavosti: - Trenér Komety Martin Pešout v minulých pěti sezonách vedl Karlovy Vary, do Brna před sezonou přestoupil i útočník Jakub Flek. - Obránce Tomáš Bartejs před sezonou naopak vyměnil Brno za Karlovy Vary. - Karlovy Vary vyhrály posledních šest zápasů v přípravě. - Oba týmy se utkaly i v 1. kole minulé extraligové sezony a Karlovy Vary doma zvítězily 4:3, všechny góly Energie vstřelil Jiří Černoch. - Karlovy Vary v předešlém extraligovém ročníku vyhrály tři ze čtyř vzájemných zápasů.