Hokejovou extraligu budou i nadále vysílat O2 TV a Česká televize

Hokej - ilustrační foto - gól do prázdné branky. ČTK/Ožana Jaroslav

Praha - Zápasy hokejové extraligy budou i v dalších pěti sezonách vysílat O2 TV a Česká televize. Obě společnosti uspěly ve výběrovém řízení vypsaném agenturou BPA sport marketing a.s., která je výhradním marketingovým partnerem Asociace profesionálních klubů ledního hokeje řídícím nejvyšší domácí soutěž.

Pokračuje tak model platný od roku 2018, od kterého se o přímé přenosy z extraligových zápasů dělí veřejnoprávní televize a placený kanál. První pětiletá smlouva skončila po aktuální sezoně, BPA proto v únoru vyhlásila výběrové řízení na pět tzv. balíčků mediálních práv; jedním z nich byly i televizní přenosy na území České republiky.

"Jsme rádi, že konkurenční tender, kterého se nakonec zúčastnilo patnáct společností, potvrdil námi očekávaný zájem subjektů zabývajících se sportovním obsahem u nás i v zahraničí. S vítězi jednotlivých balíčků ihned zahájíme jednání směřující k podpisu kontraktů," uvedla generální ředitelka BPA Jana Obermajerová v tiskové zprávě.

O přímé přenosy měla vedle České televize a O2 TV zájem i společnost Canal+, která se přihlásila do výběrového řízení, ale nakonec nepředložila konkrétní nabídku.

"Teď nás čekají série jednání a schůzek, na kterých budeme jednat o detailech smluv," řekla Obermajerová ČTK.

V červnu chce BPA společně s televizními společnostmi svolat tiskovou konferenci, na které představí přesnou podobu vysílání extraligových zápasů v sezonách 2023/24 až 2027/28.

Určit se musí například to, která stanice bude mít právo první volby nebo jak si budou dělit přenosy ze zápasů play off. Doposud měla O2 TV právo první volby v základní části na přenosy v pátek a v sobotu. ČT měla právo první volby v úterý a v neděli. V play off se střídaly a finále vysílaly obě televize současně.