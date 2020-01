Hokejovou extraligu bude dál řídit svaz, kluby soutěž nepřevezmou

Praha - Hokejovou extraligu bude v příští sezoně řídit Český svaz ledního hokeje (ČSLH). Vedení Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) se totiž dnes rozhodlo, že nyní nepožádá o převzetí řízení soutěže, na což mělo podle předchozí dohody právo. Neměl by se proto ani měnit herní model extraligy.

"Všechny kluby se znovu domluvily, že extraligu převzít chtějí, ale samotné převzetí není odatováno. Chceme mít nejdřív připravený komplexní a jasný materiál, abychom věděli, co vše to obnáší. Teprve poté svaz požádáme o převzetí. Neříkám datum, na něm jsme se neusnesli, teď budeme makat," uvedl generální manažer Hradce Králové a člen představenstva APK Aleš Kmoníček pro iDNES.cz.

Podle svazu se měla APK LH rozhodnout, zda požádá o převzetí řízení extraligy, do konce ledna. Následně představitelé některých klubů chtěli podle informací deníku Sport mimořádně jednat o změně herního systému extraligy a zrušit přímý sestup. V příští sezoně by tak nejvyšší soutěž hrálo 15 týmů, neboť by stávající účastníky doplnil vítěz první ligy.

K této variantě by nyní dojít nemělo. Když APK LH do konce ledna o změnu nepožádá, bude extraligu v sezoně 2020/21 řídit svaz. Změnu by musel odhlasovat výkonný výbor ČSLH v čele s prezidentem Tomášem Králem, který v minulosti několikrát uvedl, že preferuje přímý postup a sestup mezi soutěžemi. Zasadil se také o změnu dřívějšího modelu, kdy byla zrušena baráž mezi extraligovými a prvoligovými kluby.

APK LH ale chce v budoucnosti extraligu stejně jako v minulosti řídit. Pod dohled hokejového svazu přešla soutěž v roce 2016. "Požádáme o převzetí soutěže, jakmile bude potřebná dokumentace zpracovávaná ve spolupráci s jednou z nejrenomovanějších poradenských firem k dispozici," uvedli představitelé asociace v tiskové zprávě.

Informace o možném zrušení sestupu nechtěli komentovat. "Protože se o tomto ve stávající sezoně formálně nejednalo a pro tyto mediální výstupy, které poškozují dobré jméno extraligy, tedy není relevantní podklad," dodaly kluby.