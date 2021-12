Hokejovou dvacítku prověří na MS dosud stoprocentní Finové

Edmonton - Třetím soupeřem českých juniorů na mistrovství světa v Kanadě budou ve středu obhájci bronzu Finové. Zatímco národní tým stále čeká na výhru a z úvodních vystoupení proti hokejistům domácí Kanady a Němcům si připsal jediný bod, Seveřané dosud nezaváhali a za dvě vystoupení mají plný bodový zisk. Zápas skupiny A začne v Edmontonu ve 20:00 SEČ.

Zatímco při porážce s favorizovanou Kanadou (3:6) možná i lehce převažovala pozitiva, po prohře s Němci 1:2 v prodloužení už se hledala mnohem hůře. "Věřím, že s Finy odehrajeme určitě lepší zápas co se týká kvality i nasazení. Myslím, že abychom uspěli, budeme muset s kotoučem atakovat střed hřiště a ty pozice, z nichž lze skórovat. To budeme muset změnit především," prohlásil trenér Karel Mlejnek.

V souboji s houževnatým Německem nebyly nic platné ani změny v sestavě v porovnání s předchozím duelem. "Chtěli jsme zachovat fungující dvojice: Pavla Nováka s Honzou Myšákem, Michala Guta s Kubou Brabencem a Sebastiána Maláta s Ivanem Ivanem. Čekali jsme ale, že ten výsledek bude lepší. Po dvou třetinách jsme se proto rozhodli vrátit téměř k té sestavě, která hrála v utkání s Kanadou," vysvětlil Mlejnek.

Do zápasu s Němci mohl nasadit pouze pět obránců, které měl k dispozici, velmi vítané tak budou z toho pohledu skončené disciplinární tresty u zadáků Michala Hrádka s Michaelem Krutilem. Bude pokračovat hledání správné chemie mezi hráči v jednotlivých formacích?

"Ohledně toho mohu říct, že určitě nejsem laboratorní pracovník. Musíme si utkání zanalyzovat a pak z toho uděláme nějaké výstupy. Vnímáme atmosféru v kabině, ale turnaj je na druhou stranu velmi krátký a jakýkoli zásah velmi pečlivě zvažujeme. Ne vždycky je totální překopání týmu ku prospěchu věci," uvedl Mlejnek.

Kapitán Jan Myšák neměl z vystoupení mužstva proti Německu dobrý pocit. "Nebylo to ono, nebyla tam jiskra. Je to o nás, vždycky to bude o nás.Musíme si sáhnout do svědomí. Potřebujeme se zlepšit v proměňování šancí. K tomu bych přidal lepší hru pospolu a lepší obětování se pro druhého kamaráda. Věřím, že máme na to, abychom hráli mnohem lepší hokej," konstatoval Myšák.

V podobném duchu mluvil i obránce David Špaček. "Proti Finsku musíme hrát rozhodně více pospolu, jedině tím tady na mistrovství světa něco uhrajeme. Také je třeba chodit do předbrankového prostoru, posílat puky na bránu, proměnit více šancí a dát více gólů. Musíme do toho dát víc týmové práce, jedině tak to zvládneme," byl přesvědčený Špaček.