Hokejovou dvacítku čeká nebezpečné Německo, výhra znamená postup

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: ČR - Rusko, 26. prosince 2019 v Ostravě. Čeští hráči zpívají hymnu po skončení vyhraného zápasu. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Druhým soupeřem české hokejové reprezentace do 20 let na mistrovství světa v Ostravě budou v sobotu Němci a výhra posune svěřence trenéra Václava Varadi do čtvrtfinále. Mladí čeští hráči ve čtvrtek nečekaně porazili favorizované Rusko, proti nováčkovi elitní skupiny budou naopak favority oni.

"Čeká nás utkání, které nebude vůbec jednoduché. Němci se určitě budou prezentovat důrazným hokejem, budou dobře bruslit, budou houževnatí. Mají dva velmi dobře složené útoky. Pro nás to bude těžký soupeř," řekl Varaďa novinářům po dnešním tréninku.

Německo vstoupí do juniorského šampionátu dnes večer, kdy se utká s Američany. Český tým tak bude mít výhodu v času na přípravu. "Pro nás to nic neznamená. Možná budou více rozehraní. My musíme hrát náš hokej a věřit, že týmovým pojetím přidáme další výhru," podotkl třiačtyřicetiletý kouč.

Češi si však dobře uvědomují, že nadcházejícího soupeře nemohou podcenit. Němci mají ve svém středu například šestku letošního draftu Moritze Seidera, který startoval i na posledním seniorském světovém šampionátu a momentálně hraje na farmě Detroitu v AHL. Adeptem na první kolo příštího draftu je útočník Tim Stützle.

"Nesmíme usnout na vavřínech, bude to úplně jiný zápas než proti Rusku," uvedl útočník Jan Jeník. "Výhra v prvním utkání nám dodá klid. Německo je hodně silné, a pokud se na ně nenachystáme dobře a podceníme je, nedopadne to dobře," doplnil kapitán Libor Zábranský.

Zatímco výhra Čechy posune do čtvrtfinále, porážka by jim situaci výrazně zkomplikovala. "Ještě nás pak čekají dva zápasy proti Kanadě a Americe. Každý může porazit každého. Porazili jsme ruský tým a věřím tomu, že si tím hráči pomohli a dodali sebevědomí do dalších bojů," řekl Varaďa.

Český tým již nastoupí bez zraněného Jakuba Lauka, jenž si hned při prvním střídání proti sborné po střetu s Jegorem Sokolovem poškodil kolenní vazy. Zda jej nahradí Karel Plášek, nebo Vojtěch Střondala, zatím Varaďa neprozradil. Dnes s týmem trénoval Plášek.