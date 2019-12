Hokejovou dvacítku čeká boj o čtvrtfinále, k postupu musí bodovat

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: ČR - Rusko, 26. prosince 2019 v Ostravě. Český tým před začátkem zápasu.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: ČR - Rusko, 26. prosince 2019 v Ostravě. Český tým před začátkem zápasu. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Česká hokejová reprezentace do 20 let má před sebou na mistrovství světa v Ostravě nelehký úkol. K postupu do čtvrtfinále musí v pondělí proti USA nebo v úterý proti Kanadě bodovat. Po sobotní porážce s Německem jinak mladým českým hráčům hrozí boj o udržení v elitní skupině.

"Máme před sebou dva těžké zápasy, na které se teď soustředíme. Možná je dnes někdo trošku skleslý, ale teď musíme všichni zvednout hlavu vzhůru a připravit se na pondělí," řekl asistent trenéra Patrik Eliáš po dnešním dobrovolném tréninku. Na ledě však byla většina hráčů.

Domácí tým po úvodní výhře nad Ruskem trochu nečekaně nestačil na Německo, podle Eliáše však o velké překvapení nešlo. "Nejsem si jistý, jestli jsme byli favoriti. Když se podíváte na německý tým, tak oni mají neskutečnou kvalitu. Mají sedm osm vynikajících hokejistů a ostatní dodržují systém, jak mají," podotkl bývalý útočník.

Základní skupina B je v polovině vyrovnaná, po dvou zápasech mají všechny týmy tři body. "Myslím si, že tady může porazit každý každého, o čemž jsme se přesvědčili i my. Urputností a disciplínou jsme porazili Rusko, v sobotu Rusové smetli Kanadu. Může se stát cokoliv a kluci musí tak i přemýšlet," podotkl Eliáš.

Pokud ale chtějí Češi proti zámořským hráčům uspět, musejí hrát disciplinovaněji. Aktuálně jsou nejvylučovanějším týmem na turnaji. "Náš problém s disciplínou je ten, že nám občas nejedou nohy. Nechceme udělat krok navíc a snažíme se to vyřešit hokejkami, což tady každý chytrý hráč využije a výsledkem jsou zbytečná vyloučení, která nás poté položí na kolena," uvedl útočník Ondřej Pavel.

Dvacítce se na MS proti USA dlouhodobě nedaří, naposledy čeští junioři Američany porazili v prosinci 2011 v Edmontonu 5:2. Heroický výkon tehdy podal brankář Petr Mrázek, který si připsal 52 zákroků. Od té doby následovaly jen prohry, naposledy letos v lednu ve čtvrtfinále (1:3). Často navíc zápasy končily českým debaklem.

"Kanadu i Ameriku jsme porazili v osmnáctkách, takže si myslím, že se z nich nesesypeme. Musíme dodržovat, co si řekneme v kabině. Jinak nebudeme mít šanci," řekl Matěj Pekař, jeden ze čtyř českých pamětníků posledního souboje s Američany. "Musíme urvat body, jinak to nebude dobré," zdůraznil.

Český tým má stále na soupisce jedno místo volné. Zda jej zaplní sedmý obránce, nebo další útočník, ještě není jasné. "Bavíme se o tom, ale zatím jsme k finálnímu rozhodnutí ještě nedospěli," řekl Eliáš.

Stejně tak podle něho není jisté, zda nastanou změny v sestavě. "Pokud si vyhodnotíme, že bychom něco změnili, tak to uděláme. Dnes to ale na programu nebylo. Zatím jsme řešili spíše poslední utkání a to, aby se kluci vyjeli a odpočinuli si," dodal.