Hokejoví junioři budou hrát v semifinále MS proti Kanadě o medailovou jistotu

Edmonton (Kanada) - Čeští junioři budou v pátek na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu bojovat o jistotu medaile. Po překvapivém vítězství nad USA je v semifinále čeká další zámořský favorit Kanada. Češi mají domácímu výběru co vracet, v základní skupině mu podlehli 1:5. Úvodní buly padne ve 22 hodin SELČ.

Český tým si v této věkové kategorii proklestil cestu mezi nejlepší kvarteto poprvé od šampionátu na přelomu let 2017 a 2018, tehdejší mužstvo medailové boje nezvládlo a skončilo čtvrté. Šlo o jediné umístění mezi první čtyřkou od MS 2005, kdy Češi na cenný kov dosáhli naposledy a slavili zisk bronzu. Finále hrál český tým naposledy na MS 2001, kde obhájil zlato.

Kanaďané naproti tomu suverénně vládnou historickému přehledu s 18 tituly. A i když je ve čtvrtfinále Švýcaři pozlobili (6:3), domácí nezaváhali a přidali pátou výhru na turnaji ze stejného počtu zápasů. Skupinu vyhrála Kanada bez ztráty bodu s oslnivým skóre 27:7. Dosud v každém vystoupení na turnaji nastříleli svěřenci kouče Davea Camerona alespoň pět branek.

"Proti Švýcarům to nebylo úplně ono, ale vyhráli jsme a postoupili do semifinále. Bez ohledu na to, na jakého soupeře v něm narazíme, budeme připravení. Jsme tady proto, abychom si došli pro zlato," řekl útočník Nathan Gaucher.

"Kanada je superfavorit," uvedl pro hokej.cz český kouč Radim Rulík. "Takhle jsme ale brali i Ameriku. Chceme v turnaji udělat co nejlepší výsledek. Kanada má ve hře pár nebezpečných prvků, na které se pokusíme připravit. Když hráči budou vědět, co mají v takových přesných situacích dělat, tak bychom je mohli zvládnout. Práce bude ale ještě dost," odtušil Rulík.

Věří, že pokud si tým udrží nastavení, s nímž v pozici outsidera nastoupil do čtvrtfinále proti obhájcům titulu Američanům, má znovu šanci překvapit. Výhrou odčinil tým i zakopnutí s Lotyši, jimž na závěr skupiny podlehl 2:5. "Jsem strašně rád, že to, co se povedlo Lotyšům proti nám, se nám povedlo proti Americe. Hráči na ledě zjišťovali, že Ameriku mohou porazit. Amerika byla sice prvních deset minut na puku, neměla ale vyložené šance," řekl kouč.

"Je to play off, vyvrcholení šampionátu. Už když jsem sledoval zápasy, které se hrály před tím naším, tak byly všechny vyrovnané. Nerozhodovalo umístění po základních skupinách. Lotyši potrápili Švédy do posledních minut. Kanada měla problémy se Švýcary," dodal Rulík.

Ve druhém semifinále změří síly Švédové s Finy. Zápas začne v sobotu ve 2:00. Hned v sobotu od 22:00 SELČ se odehraje duel o bronz, v noci na neděli ve 2:00 začne finále.