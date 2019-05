Hokejové šampionáty se budou hrát na užším kluzišti

Bratislava - Vrcholné turnaje Mezinárodní hokejové federace se budou hrát podle jejího doporučení na užším kluzišti. Schválil to kongres IIHF v Bratislavě. Zatím ale není jisté, zda se bude hrát na rozměrech 26x60 metrů jako v NHL už příští rok ve Švýcarsku, kde se turnaj uskuteční v Curychu a Lausanne.

"Bylo to schváleno. Platí to hned. Švýcaři dostali otázku, jestli jsou schopní to udělat. Ale jak to dopadne, nevím. Nechci mluvit za ně," řekl generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

O plánech IIHF hrát na užším kluzišti promluvil na začátku ledna při mistrovství světa hráčů do 20 let ve Vancouveru její prezident René Fasel. Změna podle jeho tehdejšího vyjádření připadala v úvahu od roku 2022, kdy se bude hrát olympijský turnaj v Pekingu a světový šampionát mužů ve Finsku.

"Čím více sledujeme takové zápasy, jako jsou například tato utkání juniorů v Kanadě, docházíme k závěru, že jedním z důvodů tak vysoké úrovně hry je právě užší kluziště," citovala Fasela tehdy agentura AP.

Hřiště v NHL mají na šířku 26 metrů, evropský standard je o čtyři metry více. Právě ve Vancouveru se před devíti lety hrál na užším kluzišti i olympijský turnaj, tehdy však šlo o výjimku z ekonomických důvodů. Mistrovství světa se na něm hrálo v roce 2008 v kanadských městech Québeku a Halifaxu.

"Samozřejmě nikdo nemůže nutit jednotlivé týmy a kluby, aby zužovaly kluziště. To v žádném případě. Ale je doporučení, aby mistrovství světa té nejvyšší úrovně se hrála na 26 metrech, protože je to zajímavé pro diváky," uvedl Urban.

V případě, že pořadatel nebude mít možnost pořádat turnaj na rozměrech 26x60, může zažádat o výjimku, jako ji dostal právě turnaj v roce 2008 v Kanadě. "Musí se ale v obou arénách hrát na stejných rozměrech hřiště," dodal Urban.