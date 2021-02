Hokejové reprezentaci chyběli na prvním tréninku finští krajánci

Malmö (Švédsko) - Česká hokejová reprezentace dnes zahájila přípravu na Švédské hry v Malmö v okleštěné sestavě. Na prvním tréninku po pondělním příletu do dějiště třetího turnaje Euro Hockey Tour chybělo sedm krajánků z finské ligy, kteří neměli po pozdějším příletu do dějiště akce včas výsledky testů na koronavirus. Odpoledne by se ale měl tým připravovat již v kompletním složení.

"Chybějící hráči trénink samozřejmě jednoznačně narušili, ale v této době, která je velmi složitá jak na logistiku, tak na organizaci tréninků, s tím musíme trošku počítat. Myslím si, že nejsme jediný tým, který má takové problémy," řekl trenér Filip Pešán v on-line rozhovoru s novináři. I Švédské hry se totiž konají v režimu takzvané "bubliny" a hráči i celý realizační tým jsou izolováni od okolního světa.

Na ledě Malmö Areny chyběli brankáři Dominik Hrachovina a Patrik Bartošák, obránci Michal Moravčík, Libor Šulák a Lukáš Klok a útočníci Jiří Smejkal a Radek Koblížek. "Zbytek týmu na ledě odvedl dobrý trénink a kluci se připojí odpoledne, kdy už bychom měli být kompletní," uvedl Pešán. Finští krajánci dostali zprávu o negativních výsledcích testů krátce po skončení dopolední přípravy.

Menší komplikací prvního tréninku byla skutečnost, že reprezentace měla k dispozici jen brankářskou trojku Nicka Malíka. "Měli jsme oficiálně jen jednoho brankáře, ale oblékli jsme kustoda Petra Šulaně, který si sem tam chodí zachytat v Plzni za starou gardu," řekl Pešán a prohlásil, že jej osmatřicetiletý gólman, jenž v minulosti působil v nižších soutěžích v Česku a ve Francii, překvapil. "Byla to daleko lepší varianta, než mít jednu branku prázdnou. Uvažuji o tom, jestli jej nenasadím do nějakého utkání," vtipkoval reprezentační kouč.