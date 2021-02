Hokejové reprezentaci chyběli na prvním tréninku finští krajánci

Malmö (Švédsko) - Česká hokejová reprezentace dnes zahájila přípravu na Švédské hry v Malmö v okleštěné sestavě. Na prvním tréninku po pondělním příletu do dějiště třetího turnaje Euro Hockey Tour chybělo sedm krajánků z finské ligy, kteří neměli po pozdějším příletu do dějiště akce včas výsledky testů na koronavirus. Odpoledne by se ale měl tým připravovat již v kompletním složení.

"Chybějící hráči trénink samozřejmě jednoznačně narušili, ale v této době, která je velmi složitá jak na logistiku, tak na organizaci tréninků, s tím musíme trošku počítat. Myslím si, že nejsme jediný tým, který má takové problémy," řekl trenér Filip Pešán v on-line rozhovoru s novináři. I Švédské hry se totiž konají v režimu takzvané "bubliny" a hráči i celý realizační tým jsou izolováni od okolního světa.

Na ledě Malmö Areny chyběli dopoledne brankáři Dominik Hrachovina a Patrik Bartošák, obránci Michal Moravčík, Libor Šulák a Lukáš Klok a útočníci Jiří Smejkal a Radek Koblížek. "Zbytek týmu na ledě odvedl dobrý trénink a kluci se připojí odpoledne, kdy už bychom měli být kompletní," uvedl Pešán. Finští krajánci dostali zprávu o negativních výsledcích testů krátce po skončení dopolední přípravy.

Menší komplikací prvního tréninku byla skutečnost, že reprezentace měla k dispozici jen brankářskou trojku Nicka Malíka. "Měli jsme oficiálně jen jednoho brankáře, ale oblékli jsme kustoda Petra Šulaně, který si sem tam chodí zachytat v Plzni za starou gardu," řekl Pešán a prohlásil, že jej osmatřicetiletý kustod, jenž v minulosti působil v nižších soutěžích v Česku a ve Francii, překvapil. "Byla to daleko lepší varianta, než mít jednu branku prázdnou. Uvažuji o tom, jestli jej nenasadím do nějakého utkání," vtipkoval reprezentační kouč.

Menší počet hráčů na ledě za velkou komplikaci nepovažoval, neboť první trénink označil za seznamovací po pondělním volnu. "První, kdy půjde o kombinace a bude důraz na taktiku, bude odpoledne," řekl Pešán. Odpoledne se již hráči budou připravovat v plánovaných formacích a obranných dvojicích. S předstihem také kouč potvrdil, že ve čtvrtek v úvodním českém zápase turnaje proti domácímu Švédsku by měl chytat Bartošák.

Pešán s asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem mají v Malmö k dispozici do pole osm obránců a 15 útočníků, ve třech zápasech by měli všechny hráče "protočit". I proto, že hned v pondělí bude pokračovat extraliga, jejíž hráči tvoří hlavní část výběru.

"Snažím se na to brát ohled. Samozřejmě, že byl tlak z klubů, aby hráči nemuseli odehrát všechna utkání a pokračovali rovnou v pondělním programu extraligy. Na druhou stranu mám reakce od hráčů, kteří by radši, když jsou tady, odehráli všechna utkání a případně vynechali pondělní ligové kolo," podotkl Pešán.

Manažerům extraligových klubů prý dopředu nic nesliboval. "Vzal jsem ale větší počet hráčů, abych se je mohl snažit prostřídat. Určitý ohled brát budu, ale jsme tady na turnaji reprezentace a hráči by si sami rádi zahráli co nejvíce zápasů," řekl trenér národního týmu.

Čeští hokejisté v dosavadním průběhu EHT vyhráli tři ze šesti utkání a v tabulce seriálu jim patří druhé místo za dosud neporaženým Ruskem. V Malmö se postupně utkají se Švédskem, Finskem a Ruskem, před rokem na turnaji obsadili druhé místo.