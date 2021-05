Hokejové MS se vrátilo po dvou letech v kulisách prázdných hal

Riga - Už v polovině úvodní třetiny prvního duelu s Ruskem (3:4) slavil útočník Jakub Flek hned při svém debutu na mistrovství světa premiérovou branku. Být to před dvěma roky na posledním šampionátu v Bratislavě, vychutnal by si po vyrovnání na 1:1 bouřlivé ovace vyprodaného Zimního stadionu Ondreje Nepely. Takto mu koronavirová doba dopřála hlasitou oslavu jen se spoluhráči před prázdným hledištěm Olympijského sportovního centra v Rize. Ale světový šampionát je po loňském zrušení turnaje ve Švýcarsku zpět.

Fotogalerie

Hraje se v kulisách, na které jsou sportovci už za téměř rok a půl trvající pandemie zvyklí. Slyšet je každý pokyn či domluva, v hledišti jsou jen zástupci médií a organizátorů. A ještě představitelé ostatních týmů - ti utkání sledují na jedné z podélných tribun s vlastním uzavřeným vstupem ze své oddělené "bubliny", aby nepřišli do kontaktu s nikým mimo ni.

O atmosféře z minulého šampionátu v Bratislavě, tradičně pro Čechy díky podpoře fanoušků prakticky domácího, mohou spoluhráčům ve výběru trenéra Filip Pešána vyprávět brankář Šimon Hrubec, obránci Filip Hronek, Michal Moravčík, David Musil a David Sklenička a útočníci Filip Chytil, Dominik Kubalík, Jakub Vrána či Tomáš Zohorna. Další si užili reprezentační akce na jiných scénách.

To obránce Libor Hájek a útočníci Filip Zadina, Adam Musil, Jiří Smejkal, Michael Špaček i Flek budou mít své první vystoupení na velké mezinárodní scéně spojené s pohledem z ledu na prázdné ochozy improvizovaného dějiště v Rize. Olympijské sportovní centrum hostí skupinu A místo Minsku, kterému Mezinárodní hokejová federace pořadatelství odebrala kvůli obavám o bezpečnost účastníků. Mělo podle původní plánu pojmout šest tisíc fanoušků, nakonec je ledová plocha postavená v multifunkčním centru místo palubovky pro halové sporty obklopena tribunami s ani ne polovinou této kapacity.

Není to ani tak důležité, protože pro fanoušky jsou zatím brány na šampionát zavřené. Lotyšský parlament ale ve čtvrtek schválil výjimku pro účast diváků, pro které je při současné covidové situaci v zemi účast na vnitřních akcích zapovězená. Už na příští týden chtějí organizátoři vyřešit přítomnost fanoušků na turnaji, který je po Lotyše velkou událostí. Vyhlášení milovníci hokeje, kteří to dokazovali na ostatních turnajích mimo svou zemi, hostili hokejový šampionát v roce 2006 premiérově. Teď se dočkali podruhé v situaci, kdy si ho nemohou naplno užít.

Od příštího týdne by ale vyvolení, u kterých se hrozba šíření nákazy vyloučí, mohli do ochozů dostat. A to nejen lotyšští příznivci, ale i ti zahraniční. Pokud organizátoři vše úspěšně vyřeší a i někteří čeští fanoušci budou moci Pešánův výběr podpořit, budou možná ostatním střelcům po těch dnešních Flekovi, Jakubu Vránovi a Dominiku Kubalíkovi - i případných dalších z ostatních zápasů za "zavřenými dveřmi" - odezvou na vstřelenou branku nejen tóny hitu Zavolejte stráže z reproduktorů, ale i oslavné chorály z hlediště.

Po ztrátě duelu s Rusy pouhých 19 sekund před koncem po brance Michaila Grigorenka se český tým nedočkal ani pozápasové státní hymny pro vítěze. Ale ani Rusové neslyšeli tu svoji. Ruští sportovci nesmějí kvůli trestu za státem organizovaný doping a manipulování s daty z moskevské laboratoře startovat dva roky na mezinárodní scéně pod ruskou vlajkou a s národními symboly. A místo hymny jim zní úryvek z klavírního koncertu Petra Iljiče Čajkovského.

Trenér reprezentace: Na tým dolehla tíha okamžiku

"Na tým jednoznačně dolehla tíha okamžiku. Nedrželi jsme se plánu, utíkaly nám kotouče, a i když začátek zápasu byl relativně slušný, od okamžiku, kdy jsme dostali s koncem oslabení první gól, od té doby byla nervozita na hráčích hrozně vidět," zhodnotil prohrané úvodní utkání s Rusy trenér Pešán. "Přestože jsme v tom utkání jednoznačně nebyli lepším týmem, stejně jsme mohli pomýšlet minimálně na bod, možná i na dva. Bohužel za ten průběh zápasu jsme si body nezasloužili. I když jsme drželi krok do posledních vteřin, těch pozitiv ze zápasu moc není. Rusové vyhráli zaslouženě," dodal.

Čeští hokejisté podle obránce Hronka očekávali, že zápas nebude snadný. "Rusové jsou silní na puku. Udělali jsme chyby, oni toho využili. Prohráli jsme, je to škoda. Musíme se z toho poučit," řekl. Střelec jedné z českých branek, útočník Flek, si myslí, že česká reprezentace byla dnes prostě horším týmem. "Pokaždé jsme v zápase prohrávali a konec jsme hlavně vůbec nezvládli," uvedl.