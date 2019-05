Hokejové MS na Slovensku se zařadí mezi 10 nejnavštěvovanějších

Bratislava - Dosavadních 60 zápasů hokejového mistrovství světa na Slovensku z celkem 64 navštívilo 434.513 diváků. V průměru 7241 na utkání. Šampionát se tak s jistotou zařadí do desítky nejnavštěvovanějších MS v historii. Nejvíce fanoušků vidělo zápasy českého týmu, který navíc postoupil do závěrečných bojů o medaile.

Do hlediště Zimního stadionu Ondreje Nepely by mělo zavítat během posledního víkendu přes 36 tisíc diváků, celková návštěvnost tak nejspíš vyšplhá k hranici 470 tisíc. Turnaj v Bratislavě a Košicích by se tím stal devátým divácky nejsledovanějším MS historie.

Dosavadních osm zápasů českých hokejistů vidělo z tribun 72.249 diváků, v průměru 9031 na zápas. Druzí v pořadí jsou další semifinalisté Rusové. Na sbornou - jednoho z největších favoritů na zlato přes startem turnaje - přišlo průměrně 8707 diváků.

Rekord v celkové návštěvnosti, ale i co se průměru na zápasy týká, má v držení MS v roce 2015 v České republice. Tehdy v Praze a Ostravě na 64 utkání turnaje zavítalo 741.690 diváků, což je v průměru 11.589 na zápas.

Jak bylo definitivně potvrzeno v pátek, v roce 2024 se šampionát do České republiky opět vrátí.