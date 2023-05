Hokejové mistry z Třince vítaly desítky fanoušků

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Desítky fanoušků dnes vítaly v Třinci na Frýdecko-Místecku tamní hokejové mistry, kteří dokázali Masarykův pohár pro vítěze extraligy získat už počtvrté v řadě. Při tradiční slavnostní jízdě letos hokejisté trofej představili nejen v Třinci, ale zavítali například i do Českého Těšína na Karvinsku a odpoledne míří i do dalších míst regionu.Fanoušci i hráči se shodli, že oslavy titulu se nikdy neomrzí.

Oslavnou jízdu hráči absolvují ve speciálním autobusu s proskleným patrem a stahovací střechou, v němž nechybí ani dvě pivní pípy. "Oslavy se neomrzí. Ještě pro nás připravili takový autobus, takže letos si to užíváme více a máme ten program i daleko bohatší. Je to super, když vidíme fanoušky, jak nás podporují," řekl útočník Erik Hrňa, který byl u všech pěti mistrovských titulů, které se dosud klubu podařilo získat. Dodal, že oslavy titulu byly náročné. "Ale zvládli jsme to, domů jsme dorazili všichni, takže v pořádku."

Také podle kapitána Petra Vrány si hráči oslavy s fanoušky užívají. "Letos těch zastávek při oslavách máme trochu víc, ale je to úžasné. Člověk je vděčný a uvědomí si, že všechna ta práce za něco stála, a že lidé z toho mají obrovskou radost a pro nás je to taky zážitek. Když si to člověk vezme zpětně, tak je to velký úspěch, že jsme se z předkola dokázali dostat do finále a urvat titul. Myslím, že pro spoustu kluků to byla velká zkušenost, takže je to možná více výjimečné, než třeba některý jiný rok, a to už jenom tím, že nás nikdo nepasoval do role favorita," řekl Vrána.

"Přijetí bylo krásné a užíváme si to hodně, je to krásné zakončení toho, co se nám povedlo," míní útočník Martin Růžička, který letos podruhé ve své extraligové kariéře ovládl statistiku kanadského bodování. "Cesta k titulu byla složitější, šli jsme z předkola a měli jsme těžké série. Podpora fanoušků je pro nás hodně důležitá, strašně to pomáhá, protože kolikrát z toho člověk bere druhý dech," řekl Růžička.

Mezi příznivci třineckých hokejistů nechyběl ani pětašedesátiletý Lešek Richter, který přijel na oslavy mistrovského titulu ve speciálním trabantu vyvedeném v klubových barvách, tedy červené a bílé. Nechybělo na něm ani logo třineckého klubu, speciální SPZ nebo nápis: Jsme hrdí, když vyhráváme. Jsme věrní, když se nedaří.

"Oslavy se nikdy neomrzí. Stojí to za to, když to kluci umí," uvedl Richter. Se svým trabantem jezdí i na všechny domácí zápasy. Automobil na fanouškovský speciál předělal asi před deseti lety. "Dělal jsem na trabantu generálku, tak jsem si řekl, že když chodíme na hokej, tak si uděláme hokejový trabant," doplnil Richter, který je věrným fanouškem klubu asi 13 let a jeho trabant zdobí i podpisy řady hráčů.

Velkou příznivkyní třineckého klubu je i primátorka města Věra Palkovská, která hokejisty vítala v dresu a s velkou lahví slivovice. "Bylo to úžasné a hlavně jsme to nečekali, protože vyhrát počtvrté (v řadě) to je opravdu úspěch. Toto už opravdu musí být o srdíčku a o chemii. Musím říct, že i v naší rodině se program zcela pozměnil a večery se přizpůsobily soubojům. Máme z toho opravdu velkou radost. Kamkoliv přijedu a jednám o čemkoliv, tak vždycky je prvním tématem hokej," uvedla primátorka.

Oceláři získali celkově páté zlato. Při současném vítězném tažení nepustili nikoho na trůn už od roku 2019. Sezonu předtím končili jako poražení finalisté. V roce 2020 se extraliga nedohrála kvůli pandemii koronaviru. Z předkola až ke zlatu došli Třinečtí jako první v historii české extraligy.