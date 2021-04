Hokejové kluby chtějí i nadále marketingově spolupracovat s BPA

Praha - Kluby hokejové extraligy chtějí i nadále spolupracovat s agenturou BPA sport marketing, která je výhradním držitelem práv na nejvyšší soutěž. Valná hromada Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) rozhodla, že zástupci klubů preferují nabídku BPA před návrhem společnosti Relmost, za kterou stojí majitel Dynama Pardubice Petr Dědek.

Manažeři extraligových klubů dnes pověřili představenstvo APK LH, aby začalo jednat s BPA o podmínkách nové smlouvy, která by platila od sezony 2023/24. Současný kontrakt platí ještě pro příští dvě sezony. "Výsledkem těchto jednání by měl být návrh smlouvy, na jehož základě by APK LH dočasně postoupila na uvedenou obchodní společnost vybraná marketingová práva," uvedla asociace v tiskové zprávě.