Hokejové kluby čeká kvůli energetické krizi další sezona plná nejistoty

Praha - Další nelehký ročník pod rouškou nejistoty čeká kluby v hokejové extralize. Po sezonách, které zkomplikoval boj s koronavirem, jehož další vlna se navíc v brzké době znovu očekává, přibyl s ruskou invazí na Ukrajině faktor energetické krize. Pro kluby jde s ohledem na nákladný provoz hokejových arén o velký problém a s napětím čekají, jaký bude další vývoj situace.

"V každém případě to na nás má dopad. Pracujeme s tím a určitě se snažíme šetřit, protože to má dopad na všechny. Jedna věc je ale šetřit a ušetřit v uvozovkách desetinky, ale když vám to stoupá několikanásobně, můžete šetřit, jak chcete, ale to se pak úsporami pokrýt nedá," řekl ČTK majitel pardubického klubu Petr Dědek.

"Věříme, že jak vláda zastropovala ceny pro lidi, tak je potřeba, aby zastropovala ceny pro sport a pro firmy. Když nepomůže vláda firmám, nebude to pak nic platné, protože lidé nebudou mít práci a vyjdou do ulic. Má to nějaké dopady do rozpočtu, ale vláda musí pomoct všem, protože jinak by to nefungovalo," dodal Dědek.

"Zvýšení cen energií nás samozřejmě zasáhlo, stejně jako všechny ostatní. Provoz hokejové haly je energeticky velice náročný. Podražily také cestovní náklady, dražší je doprava pro všechny kategorie klubu. Děláme vše pro to, aby zdražení zasáhlo klub co nejméně - nejen A-tým, ale i celou sparťanskou mládež," uvedla generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

"Určitě to nebude jednoduché. Majitel klubu Aleš Pavlík vyjednává s městem, vlastníkem a provozovatelem haly, tyto konkrétní věci tak, abychom sezonu mohli zvládnout. Věříme, že tato jednání dopadnou dobře, že nám město Ostrava podá pomocnou ruku a dokážeme tyto problémy zvládnout. Já věřím i v podporu našich partnerů, kteří nám zachovávají přízeň," řekl sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček:

"Tak jako ostatní jsme samozřejmě už od začátku pandemie přijali úsporná řešení. Nyní s obavami vyhlížíme, jak se ceny energií budou vyvíjet a co bude dál," přiznal šéf brněnské Komety Libor Zábranský.

"Rapidní zdražení energií neohrozí chod klubu, což slíbilo město, které jako vlastník stadionu s nárůsty počítalo a připravilo se na ně," ujistil majitel plzeňského klubu Martin Straka.

"Řešíme stejné problémy jako ostatní kluby a asi máme trošku výhodu v tom, že problémy řešíme společně s městem, které je majitelem našeho zimního stadionu. Snažíme se dobrat co nejmenší ceny za energie. Něco máme do určité doby zastropované (do konce roku) a budeme se snažit, aby byla co nejlevnější. Aktuálně je vše v pořádku, na všem jsme se domluvili s městem, s kterým vše řešíme," uvedl Aleš Kmoníček, generální manažer Hradce Králové.

Ohledně možného navýšení rozpočtu a nákladů v souvislosti s energiemi nechtěl předjímat. "Máme ještě pár měsíců. Neříkám, že je to dlouhá doba, ale ceny se neustále vyvíjejí. Počkáme si na dobu, kdy budeme muset začít jednat a konat," doplnil Kmoníček.

"S energetickou krizí se pereme jako každá organizace a instituce. Každý má svůj osobní příběh, chodí mu domů složenky. Současná situace je hraniční, hodně lidí začíná řešit existenční problémy. Doufám, že se to nepromítne do návštěvnosti. Každým výkonem musíme diváky pozvat na další zápas. Zda je ještě možné šetřit? Začínám tu třetí sezonu a nic jiného neděláme, že řešíme, kde ušetřit; počítáme každou hokejku a puk. Minimalizujeme náklady, šetříme a díky tomu tady stojíme," prohlásil generální manažer Litvínova Pavel Hynek.

"Není to otázka úplně na nás, ale spíše na ředitele sportovních zařízení města České Budějovice. Co vím, tak město má zafixované ceny energií do konce letošního kalendářního roku a co bude od ledna, opravdu nevím. Čekalo se na rozhodnutí vlády a to, kam až energie poskočí. Bavili jsme se o tom, že možná je tady určité riziko, že by nejely obě ledové plochy až do konce sezony. Nejsem ale kompetentní, abych na tuto otázku odpovídal," řekl generální manažer hokejistů Motoru Stanislav Bednařík.

"Situace s energiemi se na fungování klubu v současnosti prioritně nepodepisuje, protože máme plochu nějakým způsobem zajištěnou od majitele zimního stadionu, tedy od města. Samozřejmě to má ale dopady ve všech dalších oblastech. Jdou nahoru ceny všeho a jsme v očekávání, co se bude dít. Všichni se bojí zimy, co bude po Novém roce. Uvidíme," řekl generální manažer mladoboleslavského klubu Jan Tůma.

Prokop Beneš z pozice viceprezidenta Asociace profesionálních klubů (APK LH), která opět převzala od svazu řízení extraligy, přiznal, že na poslední valné hromadě téma energetické krize rezonovalo. "Systém energií je jiný v každé hale. Je to téma, které budeme řešit na úrovni majitelů hal a provozoven. Rozhodně však budeme chtít, abychom určitě dohráli sezonu s diváky, tedy s příjmem ze vstupného," nastínil Beneš.

"Bavili jsme se o tom na poslední valné hromadě APK, ale nebylo to o tom, že bychom měli konkrétní řešení nebo výstupy. Každý klub řeší situaci sám. Uvidíme také, jak k tomu přistoupí stát například možným zastropováním cen," řekl ředitel extraligy Martin Loukota.

Možná ještě palčivějším problémem může být energetická krize v prvoligových či týmech z nižších soutěží. "Do konce kalendářního roku pracujeme se stávajícími cenami. Teď čekáme, jak rozhodne vláda s avizovaným zastropováním cen a možnou pomocí různým subjektům. Soustavně to sledujeme a čekáme na nějaké ukotvení či pevný bod, na jehož základě bychom mohli plánovat, co bude dál," uvedl generální manažer prvoligového Zlína Jiří Marušák.

Dramatický nárůst cen energií byl nejvíce diskutovaným problémem i při posledním zasedání výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). "Může to být - a s velkou pravděpodobností i bude - pro mnohé kluby likvidační. Problému se bude výkonný výbor ČSLH znovu věnovat na svém příštím zasedání. Všichni si uvědomují, že je to obrovský problém, kterých je ale nyní v hokeji mnohem více," uvedl Miroslav Augustin, ředitel komunikace a marketingu ČSLH.