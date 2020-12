Hokejové dvacítce chybějí v závěrečné přípravě na MS dva hráči

Ilustrační foto - Trenér Karel Mlejnek na tréninku české hokejové reprezentace do 20 let 12. listopadu 2020 v Litoměřicích, kde se hráči připravují na mistrovství světa v Edmontonu.

Ilustrační foto - Trenér Karel Mlejnek na tréninku české hokejové reprezentace do 20 let 12. listopadu 2020 v Litoměřicích, kde se hráči připravují na mistrovství světa v Edmontonu. ČTK/Deml Ondřej

Vyškov - Česká hokejová reprezentace do 20 let zahájila ve Vyškově závěrečnou přípravu na mistrovství světa, které se na přelomu roku uskuteční v Edmontonu. Oproti původním plánům v kádru chybějí ze zdravotních důvodů brankář Šimon Zajíček a útočník David Jindra, dodatečně tak byl povolán gólman Oldřich Cichoň.

Zajíček i Jindra jsou oficiálně stále členy týmu. "Podstupují testování pro případ, že by nás nedejbože postihla v průběhu vyškovského kempu nějaká nepříjemná epidemická situace," uvedl trenér Karel Mlejnek pro hokej.cz.

Aktuálně s mužstvem není ani on. Stále je totiž po pozitivním testu na koronavirus v karanténě, která by mu měla skončit v pondělí. Juniorská reprezentace se tak na jihu Moravy připravuje pod vedením asistentů Davida Bruka a Pavla Trnky, kteří mají k dispozici pět brankářů, 14 obránců a 22 útočníků. Do Kanady odletí v neděli 13. prosince osmadvacet hráčů, jejichž jména plánují trenéři zveřejnit o den dříve.

Čeští reprezentanti se v Edmontonu představí v základní skupině B a postupně se utkají se Švédskem, Ruskem, USA a Rakouskem. První zápas je čeká 26. prosince.