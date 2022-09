Hokejové České Budějovice si chtějí udržet respekt z minulé vydařené sezony

Litvínovice (Českobudějovicko) - Třetí extraligová sezona po návratu z první ligy čeká hokejisty Českých Budějovic. Jihočeši se v ní pokusí navázat na vydařený předešlý ročník, kdy obsadili v základní části čtvrté místo, postoupili do semifinále play off a získali bronzové medaile. Vedení Motoru si ale dobře uvědomuje, že navázat na tento úspěch nebude jednoduché.

"Před každou sezonou o sportovních cílech diskutujeme. Po minulé povedené sezoně to bude hrozně těžké. V tom ohledu, abychom mohli být stejně spokojení. Jak my, tak fanoušci máme po bronzové medaili velká očekávání," řekl prezident klubu Roman Turek na dnešní tiskové konferenci. "Jako každou sezonu se chceme dostat do play off a poté uvidíme, jakou budeme mít sílu proti ostatním týmům," doplnil bývalý vynikající brankář.

Motor čeká desátá sezona v novodobé klubové historii. Poté, co v roce 2013 společnost Mountfield převedla extraligovou licenci do Hradce Králové, převzalo českobudějovický hokej současné vedení. "Občas si to uvědomím. Vnímáme se ale jako součást celé historie budějovického hokeje. Soustředíme se na stovku, která brzy bude," uvedl generální manažer Stanislav Bednařík. Kulaté jubileum oslaví klub v roce 2028. "Bylo by příjemné, kdyby se nám sezona povedla o něco více než minulá, když je desátá. Je to výzva," doplnil jej s úsměvem Turek.

Na jihu Čech po sezoně skončili obránce Jan Piskáček a útočníci Jiří Ondráček, Martin Beránek, Jindřich Abdul, Daniel Voženílek a Miroslav Holec. Motor angažoval beka Lukáše Douderu a forvardy Martinse Dzierkalse, Vojtěcha Tomečka, Jakuba Strnada, Filipa Přikryla a Lukáše Vopelku. Vrátil se Zdeněk Doležal.

"Kádr se neustále buduje. Už v minulé sezoně jsme pracovali na tom, aby si hráči našli své role. Stejně jako v životě přicházejí změny. Teď máme plno mladých hráčů, kteří si hledají své místo a je na nás, abychom s nimi pracovali tak, aby byli co nejdříve schopni podávat výkony, které po nich chceme," řekl trenér Jaroslav Modrý.

Zástupci Motoru jsou i nadále v kontaktu s útočníkem Michalem Vondrkou, který se ještě nerozhodl, zda bude pokračovat v aktivní kariéře. "Michal chce být momentálně s rodinou a řekl nám, že potřebuje nějaký čas. Nechci ho ale do ničeho nutit, musí být sám připravený a sám musí říct, že chce. Říkal, že pokud přijde správný čas, bude mít chuť. Momentálně budujeme kádr s tím, co máme. Čas ukáže," uvedl Modrý.

V přípravě České Budějovice sehrály devět zápasů, z kterých čtyři vyhrály. "Chceme navázat na něco, o co se snažíme od mého loňského příchodu. Před minulou sezonou přišlo plno nových kluků a vybudovali jsme si v soutěži určitý respekt. A teď v tom chceme pokračovat. Výsledky v přípravě nebyly úplně ideální, ale myslím si, že se začínáme dostávat na správnou cestu a soutěž nám teď ukáže, jak jsme připravení," prohlásil kouč.

České Budějovice vstoupí do extraligy v pátek na ledě mistrovského Třince.