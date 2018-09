Praha - Hokejisté Sparty zdolali v 6. kole extraligy Chomutov 4:1 a po dvou porážkách se tak radovali z výhry. Dvěma asistencemi se na zisku tří bodů podíleli útočníci Andrej Kudrna a Lukáš Pech. Piráti nezvládli ani šesté utkání a jako jediné mužstvo v soutěži zůstávají bez bodu.

Úvodní branka se zrodila ve 14. minutě z první vážnější akce Pražanů po pohledné přesilovkové souhře Kaliny, Pecha a zakončujícího Kumstáta, který gólem oslavil 300. zápas ve sparťanském dresu.

V závěru první třetiny přidali domácí druhou trefu. Kudrna se prodral po levé straně a vypálil z úhlu, brankář Stezka ale vyrazil puk pouze před dojíždějícího kapitána Vránu, jenž jej nasměroval mezi betony chomutovského gólmana.

Hosté si ve druhém dějství vypracovali přečíslení dva na jednoho i početní výhodu, ale se všemi pokusy Pirátů si brankář Machovský bez potíží poradil. V tváří tvář proti němu neuspěl ani nikým nehlídaný kapitán Tomica.

Domácím se v závěrečné dvacetiminutovce dlouho nedařilo přidat třetí branku. Sparťanům k ní nepomohla přesilovka ani přečíslení Pecha s Formanem. V závěrečné desetiminutovce se však ještě dvakrát prosadili. Nejdříve obránce Pavelka vypálil od modré čáry přesně pod horní tyč. Následně se trefil Forman střelou na vzdálenější tyč.

Definitivní podobu výsledku stanovil 67 před koncem Huml, který Machovského připravil o možné druhé čisté konto v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "První třetina byla velmi vyrovnaná. Očekávali jsme, že Chomutov vyjde ze zajištěné obrany. Nejsou v lehké pozici, co se týče umístění, a takové týmy jsou nebezpečné. V předchozích dvou utkáních jsme nedali moc gólů. Nehráli jsme sice špatně, ale nebyli jsme v zápase celých 60 minut. Dnes jsme chtěli hrát dobře v obraně. Přesilovkový gól byl velmi důležitý, stejně jako trefa Petra Vrány. V uplynulých dvou duelech se nám nepodařilo druhý gól přidat. Dvoubrankový náskok nám zvedl sebevědomí, ale pak jsme trochu polevili a Chomutov si vytvořil pár nebezpečných šancí, Machovský nás však podržel. Celkově jsme odehráli dobrý zápas a udrželi si vedení. Odehráli jsme páté utkání v deseti dnech, takže je dobré, že si všichni zítra odpočineme. Pak se začneme připravovat na příští týden."

Vladimír Růžička (Chomutov): "Přijeli jsme na Spartu s tím, že chceme dobře bránit. První třetina nevypadala z naší strany hrozně. Bohužel přesilovou hru sehrála Sparta velmi dobře, dostali jsme to tam do prázdné branky. Za stavu 0:2 jsme tam měli dvě velké šance. Trochu se trápíme v koncovce a je to vidět. Gól na 3:0 byl dost nešťastný a tím se zápas rozhodl. Hokej je o gólech a my se v nich bohužel trápíme. Musíme inkasovat méně branek a dát třeba dva góly, pak můžeme bodovat. Nemám hráčům, co vytknout, protože odehráli to, na co máme. Sparta potvrdila kvalitu a vyhrála zaslouženě."

HC Sparta Praha - Piráti Chomutov 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Kumstát (Pech, Kalina), 20. P. Vrána (Kudrna, Říčka), 52. T. Pavelka (Kudrna, P. Vrána), 56. Forman (Pech) - 59. Huml (Jank, Vantuch). Rozhodčí: Bejček, Jeřábek - Jindra, Zíka. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. Diváci: 5971.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, T. Pavelka, Košťálek, Gregorc, Delisle - Kudrna, P. Vrána, Říčka - Jarůšek, Klimek, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - Černoch, Sill, Smejkal - Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Chomutov: Stezka - Jank, J. Mrázek, Dietz, Knot, Štich, Valach - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Vantuch, Huml, Tomica - J. Havel, Klhůfek, Koblasa - J. Stránský, Šťovíček, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.