Hokejová Sparta v prodloužení odvrátila konec sezony, Třinec vede

Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 5. zápas: HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 11. dubna 2021 v Třinci. Zleva brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička a Petr Vrána z Třince, který mu dává gól. ČTK/Pryček Vladimír

Praha - Hokejisté Sparty porazili v pátém zápase semifinále play off extraligy Liberec 3:2 ve druhém prodloužení a odvrátili možný konec sezony. Bílí Tygři po druhé prohře za sebou vedou sérii už jen 3:2 na zápasy. Ve druhém semifinále porazil Třinec Mladou Boleslav 3:0 a získal mečbol. Oceláři vedou stejně jako Severočeši 3:2 na utkání.

Pražané po třech prohrách v úvodu semifinále podruhé odvraceli mečbol soupeře a stejně jako ve čtvrtek v Liberci to zvládli. Utkání rozhodl po 60 sekundách druhého prodloužení kapitán Sparty Michal Řepík, který v početní výhodě tečoval střelu Jana Košťálka od modré čáry.

Třinec stejně jako v předešlých čtyřech zápasech skóroval jako první a utkání nakonec dovedl do vítězného konce. Prvními góly v play off se pod výhru Slezanů podepsali Petr Vrána a Michael Špaček, o třetí branku se postaral Martin Růžička. Ondřej Kacetl pochytal všech 22 střel soupeře a podruhé v sérii a potřetí ve vyřazovací části udržel čisté konto. Oceláře dělí jedna výhra od pátého postupu do finále od roku 2011.

"Utkání jsme odehráli velmi dobře, dle mých představ. Podařilo se nám dát první gól a myslím si, že jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme vyhráli," uvedl třinecký trenér Václav Varaďa. "Opět nám nevyšel začátek zápasu, který udal ráz celému utkání. Nám nevycházelo vůbec nic, nejen přesilovky. Víme, že se nám nedaří vstupy, ale bohužel se nám to zatím nedaří zachytit," řekl kouč Středočechů Pavel Patera.

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápasy:

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. M. Růžička (D. Musil, M. Stránský), 24. P. Vrána (M. Stránský, M. Růžička), 37. M. Špaček (M. Adámek, D. Musil). Rozhodčí: Hodek, Lacina - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 8:8. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 3:2.

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 3:2 ve 2. prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Polášek (M. Forman, M. Jandus), 55. R. Horák (Rousek), 81. Řepík (Košťálek, R. Horák) - 39. Vitásek (Lenc, Birner), 47. Birner (Knot, Lenc). Rozhodčí: Jeřábek, Pešina - Brejcha, Pešek. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 2:3.

Další program:

Úterý 13. dubna - šesté zápasy:

17:00 BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec, Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha.