Praha - Na hokejisty Sparty čeká před čtvrtečním pokračováním předkola play off extraligy velmi vysoká překážka k překonání. Pokud chtějí místo konce sezony do čtvrtfinále, musejí proti Vítkovicím otočit stav 0:2 na zápasy. V sérii hrané na tři vítězné zápasy už Pražané nesmějí zaváhat. Po dvou duelech mezi Zlínem a Mladou Boleslaví je stav vyrovnaný 1:1, Berani překlopili na svou stranu výhodu domácího prostředí.

Pro sparťany je pohled na průběžný stav série o to bolestnější, že na ledě soupeře odehráli dva dobré zápasy, jenže i kvůli špatné produktivitě je prohráli shodně 1:2. I proto narostla jejich série porážek ve vyřazovacích bojích už na 12 utkání. Pražané jsou nyní jediný krok od vyrovnání rekordní šňůry proher v play off. Nezáviděníhodný rekord vytvořily Pardubice v letech 1997 až 2001.

"Když jsme doma měli nůž na krku, předvedli jsme parádní výkon, takže nám nezbývá nic jiného, než dvakrát vyhrát. Pořád to nebalíme. Oba zápasy v Ostravě byly naprosto vyrovnané a mohli jsme je vyhrát. Může se to otočit a věřím, že je v našich silách tu sérii vyrovnat a vrátit do Ostravy. Jdeme do toho s bojovnou náladou a hlavně s chutí," prohlásil odhodlaně útočník Lukáš Klimek.

Ostravané dobře vědí, že klíčová třetí výhra jim do klína nespadne sama od sebe. "Bude to ještě těžká práce. Vedeme sice 2:0, ale pracujeme s faktem, že u nás to bylo šest zcela vyrovnaných třetin. My musíme pokračovat v tom play off pojetí hokeje, které jsme od druhého utkání předváděli. Věříme, že ta poctivost, nasazení a koncentrace jsou cesta k úspěchu. Sparta do toho ale doma půjde a je nám jasné, že to bude ještě nesmírně těžké," uvedl kouč Vítkovic Jakub Petr.

Zlín si přivezl ze středních Čech jedno vítězství a nyní by před vlastním publikem rád navázal na výsledky ze základní části, kdy Bruslaře doma dvakrát porazil. "Věříme v podporu našich diváků," apeloval na fanoušky Beranů asistent trenéra Martin Hamrlík.

Berani se z Mladé Boleslavi vrátili s výhodou domácího prostředí na své straně poté, co vstupní duel do série prohráli. "V tom prvním utkání jsme neměli ještě zapnutou žárovku, změna v hlavě a myšlení přišla až ve druhém zápase, kdy nás podržel gólman Kašík. On si play off vyloženě užívá," všiml si Hamrlík.

Zlín dohrával v Mladé Boleslavi na pět obránců, před odvetami visí otazník nad Gazdou i Valentou, mimo je stále zraněný kapitán Žižka, naopak už trénoval Řezníček. "Do obrany naskočili Zbořil a Novotný, kteří jsou u nás na střídavý start z Přerova, a vedli si dobře. Celý tým zvládl zápasy po fyzické stránce výborně, což je při tomto zápasovém vytížení výborné," uzavřel asistent Hamrlík.

Mladé Boleslavi se v poslední době venku daří a vyhrála mimo svůj led čtyři z posledních pěti zápasů. Gólman Jan Růžička očekává, že série bude pokračovat v duchu vyrovnaných bitev z úvodních dvou duelů v Mladé Boleslavi (3:1 a 0:2). "Bude tam asi hodně osobních soubojů. Série bude vrcholit a myslím si, že přijdou i větší emoce. Bude to zase ubojované, ale doufejme, že budeme šťastnější a třetí zápas urveme my," prohlásil Růžička.

Bruslařský klub v prvních duelech postrádal kapitána a svého nejproduktivnějšího hráče Michala Vondrku.

Statistické údaje před zápasy předkola play off extraligy (14. a 15. března): HC Sparta Praha (po základní části 10.) - HC Vítkovice Ridera (7.). Začátky: čtvrtek 19:00 (O2 TV Sport), případně pátek 19:00 (ČT Sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 1:2, 1:2. Nejproduktivnější hráči v sérii: Lukáš Rousek 2 zápasy/2 body (2+0) - Ondřej Roman 2/3 (0+3). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Lukáš Pech 51/35 (15+20) - Ondřej Roman 50/40 (14+26). Statistiky brankářů v sérii: Matěj Machovský průměr 2,02 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,11 procenta - Patrik Bartošák 1,00 a 97,01. Statistiky brankářů v základní části: Matěj Machovský 2,48, 91,74 a šestkrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,65, 90,66 a třikrát udržel čisté konto, David Honzík 3,44 a 86,54 - Patrik Bartošák 2,17, 93,53 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,85 a 91,81. Zajímavosti: - Série porážek Sparty v play off trvá už 12 utkání, čímž dále posouvá klubový rekord. Předtím to bylo pět proher z roku 1994. Pražané čekají na vítězství od 3. zápasu finále s Libercem 18. března 2016, kdy vyhráli 4:1. Následně prohráli sérii 2:4, předloni podlehli ve čtvrtfinále Kometě Brno 0:4 a před rokem v předkole Liberci 0:3. V případě čtvrteční prohry vyrovnají rekord Pardubic z let 1997 až 2001. - Sérii na tři vítězné zápasy se z 0:2 na 3:2 podařilo otočit v historii play off samostatné extraligy jen třikrát: Olomouci v semifinále 1994 proti Kladnu a předloni v předkole Chomutovu proti Mladé Boleslavi i Plzni proti Vítkovicím. - Vítkovice budou hrát v případě postupu ve čtvrtfinále v regionálním derby s druhým Třincem. - Sparta v případě vyřazení skončí desátá stejně jako loni, což by bylo znovu její nejhorší umístění od roku 2011, kdy obsadila 12. místo. - Vítkovice vyhrály 10 z posledních 14 vzájemných zápasů. - Sparta byla s 34 body z 26 zápasů doma čtvrtým nejhorším týmem základní části, ale v O2 areně poslední tři duely vyhrála. - Vítkovice byly s 23 body z 26 utkání venku čtvrtým nejhorším celkem a už osmkrát v řadě mimo svůj led nebodovaly. Naposledy uspěly 30. prosince v Olomouci po výsledku 5:2. PSG Berani Zlín (9.) - BK Mladá Boleslav (8.). Začátky: čtvrtek 17:00 (ČT sport), pátek 17:00 (O2 TV Sport). Stav série: 1:1. Vzájemné zápasy v sérii: 1:3, 2:0. Nejproduktivnější hráči v sérii: David Nosek 2/2 (0+2) - Lukáš Žejdl 2/3 (3+0). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Roberts Bukarts 50/49 (21+28) - Jan Knotek 51/30 (17+13). Statistiky brankářů v sérii: Libor Kašík 1,50, 95,24 a jednou udržel čisté konto - Jan Růžička 1,01 a 94,87. Statistiky brankářů v této sezoně: Libor Kašík 2,50 a 91,14, Tomáš Štůrala 6,84 a 80,85 - Gašper Krošelj 2,05, 92,02 a pětkrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,20 a 91,74. Zajímavosti: - Mladá Boleslav ve Zlíně vyhrála čtyři z posledních osmi zápasů a dvě ze čtyř porážek utrpěla až v nastavení. - Berani na konci základní části doma pětkrát za sebou naplno bodovali a naposledy na vlastním ledě neuspěli 1. února, kdy podlehli Litvínovu 1:2 po samostatných nájezdech. - Bruslařský klub si po úterním výsledku 0:2 připsal první porážku po čtyřech výhrách za sebou. - Mladá Boleslav vyhrála venku čtyři z minulých pěti utkání. - Zlín bude v případě vyřazení chybět ve čtvrtfinále potřetí sebou. Předtím mezi první osmičkou nechyběl nepřetržitě v letech 2009 až 2016. - Mladá Boleslav v deváté extraligové sezoně útočí na třetí účast ve čtvrtfinále. Dosud se tam dostala jen v letech 2015 a 2016.