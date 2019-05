Hokejová reprezentace zamířila vlakem do dějiště MS v Bratislavě

Praha - Česká hokejová reprezentace zamířila vlakem do dějiště mistrovství světa v Bratislavě. Patnáctka hokejistů a převážná část realizačního týmu se vydala na čtyřhodinovou cestu z pražského Hlavního nádraží před desátou hodinou dopolední vyprovázena přibližně stovkou fanoušků.

Čtveřice hráčů i s koučem Milošem Říhou přistoupí do posledního vagónu 1. třídy vyhrazeného pro národní tým v soupravě s cílovou stanicí v Budapešti v Pardubicích, další čtveřice se připojí v Brně a jako poslední přisednou v Břeclavi kapitán Jakub Voráček a obránce Petr Zámorský.

"Já jsem jel naposledy vlakem před týdnem na turnaj do Brna s Honzou Kovářem. V sezoně jezdíme do Washingtonu a do New Yorku, takže vlakem cestujeme docela často. V letadle jsme celou sezonu a jet vlakem na mistrovství je změna a je to super," řekl novinářům obránce Radko Gudas z Philadelphie.

Nováček v národním týmu Jakub Vrána z Washingtonu si vyzkouší přesun s týmem po kolejích poprvé. "Zatím jsme cestovali jen autobusem a letadlem, takže to bude poprvé. Pustím si asi nějaké písničky, možná si zdřímnu," popsal své plány na cestu útočník Washingtonu.

"Já jsem jel vlakem s Pardubicemi, když jsme hráli s Třincem. Jinak moc ne," přiblížil své zkušenosti v kariéře útočník David Tomášek z finské Jyväskylä. "Ale je to stejné jako v autobuse. Pustím si hudbu, nebo budu koukat na nějaké filmy, nebo spát," plánoval si Tomášek.

Příjezd do Bratislavy má český tým se zastávkami v Kolíně, Pardubicích, Brně, Břeclavi a Kútech plánovaný na 13:50. "Nezastavujeme," vtipkoval už na nedělní nominační tiskové konference Říha se vzkazem pro případné opozdilce.

Po přesunu do Bratislavy čeká reprezentanty od 17:00 první trénink na Zimním stadionu Ondreje Nepely. Do turnaje vstoupí Říhův výběr v pátek od 20:15 proti šampionům z minulých dvou let Švédům.