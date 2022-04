Hokejová reprezentace zahájila ve Znojmě druhý přípravný kemp před MS

Praha - Na druhý přípravný kemp před mistrovství světa se v neděli podvečer sešla ve Znojmě česká hokejová reprezentace. Na jihu Moravy také sehraje pod vedením nového kouče Kariho Jalonena první přípravný zápas, v Euro Hockey Challenge se ve středu utká s Rakouskem. Odveta se bude hrát v pátek v Linci.

Oproti prvnímu týdnu přípravy v Plzni udělal trenérský štáb finského kouče několik změn. Tým opustil zraněný útočník Luboš Horký, naopak poprvé se v kabině hlásili obránce Jakub Krejčík z Dinama Minsk a útočníci David Cienciala, Matěj Blümel (oba Pardubice) a Adam Klapka (Liberec).

"Měl jsem z tréninku opět dobrý pocit, hráči si doma za dva dny odpočinuli a bylo vidět, že z nich na ledě srší energie," řekl ČTK Jalonen, jehož kádr zůstane do zápasů s Rakouskem ve středu a v pátek nezměněn. Brankář Petr Kváča i útočník Jiří Smejkal se mají připojit až další týden.

Od znojemského kempu čeká hlavní kouč další posun v přípravě. "Tréninky zde už budou odlišné, protože budou směřovat k prvnímu zápasu s Rakouskem. V nich se teprve dozvíme, co můžeme od hráčů čekat a uděláme si o nich ucelenější obrázek," dodal Jalonen.

Nejzkušenějším hráčem z šestadvaceti, kteří se objevili na ledě znojemské Nevoga areny, je jednatřicetiletý Krejčík. "Byl to dnes velmi výživný trénink, týden jsem nebyl na ledě a bylo to znát. Snad se do toho brzy dostanu," řekl obránce Dinama Minsk, jenž v reprezentaci odehrál 101 utkání.

Naopak ani jeden na kontě nemá pardubický Ciencala. "Pozvánka mě zastihla doma v Třinci, byl jsem z ní mile překvapen, je to pro mě velká čest. Konkrétní cíle si nedávám, budu rád za každý týden v národním dresu," řekl šestadvacetiletý útočník.

Tým absolvuje ve Znojmě pět tréninkových jednotek. Kemp zakončí ve středu prvním zápasem pod vedením Jalonena a jeho asistentů Martina Erata a Libora Zábranského.

Nominace:

Brankáři: Štěpán Lukeš (Karlovy Vary; 2 starty), Dominik Pavlát (Plzeň; 0), Aleš Stezka (Vítkovice; 0),

Obránci: Vojtěch Budík (1 start/0 branek), Lukáš Kaňák (0/0), David Kvasnička (všichni Plzeň; 0/0), Tomáš Bartejs (0/0), Radek Kučeřík (oba Kometa Brno; 0/0), Patrik Demel (Litvínov; 0/0), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL; 83/5), Jakub Krejčík (Dinamo Minsk/KHL; 104/4), Jan Ščotka (Jyväskylä/Fin.; 12/0),

útočníci: Ondřej Beránek (15/2), Jiří Černoch (3/0), Jakub Flek (28/6), Jan Hladonik (všichni Karlovy Vary; 1/0), Jan Bambula (0/0), Jakub Navrátil (oba Olomouc; 0/0), Matěj Blümel (21/6), David Cienciala (oba Pardubice; 0/0), Petr Kodýtek (12/2), Martin Lang (oba Plzeň; 0/0), Petr Holík (Brno; 34/10), Petr Fridrich (Vítkovice; 0/0), Adam Klapka (Liberec; 0/0), Patrik Zdráhal (Litvínov; 12/1).