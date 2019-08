Hokejová reprezentace zahájila sezonu letním kempem v Jihlavě

Jihlava - Hokejová reprezentace se sešla v Jihlavě na první akci v nové sezoně, jíž je přípravný kemp adeptů národního mužstva. Kouč Miloš Říha starší tak navázal na loňské letní soustředění v Přerově. Ze zdravotních důvodů se z akce omluvil královéhradecký Radovan Pavlík, jehož nahradil jiný útočník Pavel Kousal z Mladé Boleslavi.

"Trochu jsme to oproti loňsku omladili. Jsou tady potenciálně hráči, kteří by měli udělat široký kádr reprezentace. My je chceme hlavně vidět. Chceme, aby věděli, jak národní mužstvo pracuje. A že aby se do národního mužstva dostali, je potřeba udělat kus práce. A v tom se mají ukázat," řekl Říha novinářům.

Mezi 37 hráči je řada nováčků, například útočník Kristian Reichel, syn bývalého skvělého útočníka a současného reprezentačního asistenta Roberta Reichela. "Je to čest reprezentovat, i když je to letní soustředění. Je to pro mě motivace do další práce," prohlásil jednadvacetiletý Reichel.

Ve výběru adeptů reprezentace, které Říha oslovil, je nyní kvarteto brankářů včetně Davida Ritticha z Calgary, 15 obránců a 18 útočníků. "Uděláme to na šest pětek, budou tři obránci navíc, ale to nevadí. Dopoledne budeme mít individuální činnost a bude to rozdělené na dvě party, proč by pak obránce nemohl dělat útočníka, když budeme hrát," vysvětlil Říha, k jehož dosavadním asistentům Karlu Mlejnkovi a Reichlovi se oficiálně zařadil také jeho syn Miloš.

Tým absolvoval v Jihlavě první trénink, v dalších dnech budou tréninky dopoledne i odpoledne, ve čtvrtek bude zpestřením modelové utkání. Jako soupeř je stále ve hře prvoligová Jihlava. Kemp zakončí páteční dopolední trénink.

"Oficiálně nemůžeme hrát nic, ale ještě se budeme bavit s Duklou, jak mají svůj program, že bychom si s nimi zahráli. Jinak budeme hrát zase modelové utkání jako loni mezi sebou," nastínil Říha a připustil i opakování loňského přerovského souboje Čechy - Morava.

"To si tam kluci loni vymysleli, aby byl ještě o něco větší boj. Musíme se ale podívat, jestli to bude napůl, jak to máme v klubech, aby to taky bylo vyrovnané a viděli jsme, jak se k tomu kdo staví v tom zápase," doplnil Říha.

Nominace českých hokejistů na kemp v Jihlavě (11.-16. srpna):

Brankáři: David Rittich (Calgary/NHL), Jakub Škarek (Lahti/Fin.), Vítek Vaněček (Hershey/AHL), Daniel Vladař (Providence/AHL).

Obránci: Dominik Mašín (Syracuse/AHL), David Sklenička (Laval/AHL), Tomáš Dvořák, Petr Kalina, Jan Košťálek (všichni Sparta Praha), Filip Pyrochta, Jan Štencel (oba Kometa Brno), Daniel Bukač, Tomáš Hanousek (oba Liberec), Lukáš Buchta, Daniel Gazda (oba Zlín), Vojtěch Budík, Lukáš Kaňák (oba Plzeň), Lukáš Doudera, Jan Ščotka (oba Litvínov).

Útočníci: Kristian Reichel (Manitoba/AHL), David Cienciala, Radim Zohorna, Pavel Kousal (všichni Mladá Boleslav), Adam Musil, Jan Ordoš, Marek Zachar (všichni Liberec), Ondřej Beránek, Jakub Flek (oba Karlovy Vary), Matyáš Kantner, Petr Kodýtek (oba Plzeň), Ondřej Machala, Denis Kindl (oba Pardubice), Aleš Jergl (Hradec Králové), Lukáš Anděl (Jihlava), Tomáš Fořt (Zlín), Luboš Horký (Kometa Brno), Lukáš Rousek (Sparta Praha).