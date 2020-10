Hokejová reprezentace zahájí sezonu startem na turnaji Karjala

Helsinky - Česká hokejová reprezentace zahájí sezonu startem na listopadovém turnaji Karjala v Helsinkách. Jeho součástí bude domácí zápas se Švédskem, který se uskuteční 5. listopadu v pražské O2 areně. První díl seriálu Euro Hockey Tour (EHT) tak bude mít klasickou podobu, ve finské metropoli se národní tým představí 7. a 8. listopadu.

Zástupci Česka, Švédska, Finska a Ruska, kteří se na turnajích EHT pravidelně setkávají, v září jednali o možnosti, že by při koronavirové krizi nahradili tradiční turnaje dvojzápasy, které by se v jednotlivých reprezentačních pauzách konaly pouze se dvěma účastníky na jednom místě.

"Byla to záložní varianta, jedna ze tří možností," řekl ČTK generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Tomáš Urban. Vedle dvojzápasového modelu a klasické turnajové podoby účastníci jednali o možnosti, že by zrušili jednotlivá utkání mimo hlavní dějiště turnaje. "Dohodli jsme se ale, že budeme pokračovat ve stávajícím systému se vším všudy," uvedl Urban.

I představitelé finského hokeje preferovali turnajový model a dnes oficiálně oznámili, že od místních úřadů získali výjimku a mohou akci v Hartwall areně uspořádat.

"Je skvělé, že národní tým může po dlouhé době opět hrát. Turnaj Karjala je důležitou součástí přípravy národních týmů a jeho důležitost se nyní ještě zvyšuje. Vždyť jsme naposledy hráli v únoru na švédském turnaji EHT," uvedl generální manažer finské reprezentace Jere Lehtinen.

Kvůli pandemii koronaviru bylo v minulé sezoně zrušeno květnové mistrovství světa a neuskutečnily se ani České hry, které byly nejprve přeloženy z přelomu dubna a května na srpen a poté zrušeny.

Turnaj Karjala se v listopadu uskuteční ve speciálním režimu. Bude omezen počet diváků, kteří budou mít povolen vstup do haly pouze na utkání domácího výběru. Aktuálně to vypadá, že kapacita bude upravena na 4500 lidí. Ostatní duely se odehrají zcela bez fanoušků.

Zvláštní režim budou mít i jednotlivé reprezentační týmy, které budou před odlety speciály doma testovány na covid-19 a test je čeká i bezprostředně po příletu do Finska. Hokejisté budou mít rezervovaný svůj hotel a mimo zápasy se nebudou smět pohybovat po městě. Měla by tak vzniknout podobná "bublina" jako při play off zámořské NHL. Osobní kontakt s hráči nebudou mít povolený ani novináři.

Zápas Česko - Švédsko se bude hrát ve čtvrtek 5. listopadu od 18:00 a organizační opatření budou podobná jako v Helsinkách. Zda budou mít do O2 arény umožněn přístup diváci, to bude záležet na platných omezeních v danou chvíli.

Finský turnaj bude premiérou pro nového trenéra české reprezentace Filipa Pešána, jenž nahradil po předčasně ukončené minulé sezoně Miloše Říhu.

Turnajovým systémem by měla následně pokračovat celá sezona. V prosinci by se mělo hrát v Rusku, v únoru ve Švédsku a v květnu v České republice. Pešánův výběr by měl do ruského turnaje vstoupit zápasem ve Finsku. "Uvidíme, co nám situace povolí. V současnosti ale plánujeme, že budeme hrát podle obvyklého scénáře," řekl Urban.