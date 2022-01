Hokejová reprezentace využije na OH jen tři náhradníky místo povolených šesti

Praha - Hokejová reprezentace rozšíří nominaci na olympijské hry v Pekingu podle manažera Petra Nedvěda zřejmě pouze o tři náhradníky místo povolených šesti. Jejich jména chce zveřejnit ve středu. Jak Nedvěd uvedl v rozhovoru s novináři, půjde patrně o dva útočníky a jednoho obránce.

K využití pouze poloviny ze šesti míst takzvaného "taxi squad" vede reprezentaci několik důvodů. "Už tak tam budeme mít 25 hráčů. Teď se připojí náhradníci. Máme určitý počet míst v kabině, což je ale banální věc, kterou lze vždycky vyřešit. Ale čím víc hráčů na tréninku, tím je to obtížnější. Takhle jsme se zkrátka rozhodli," řekl Nedvěd.

"Nechceme brát brankáře, protože máme tři brankáře, kteří budou po covidu. Tam nevidíme nutnost nominovat dalšího gólmana jako čtvrtého. S největší pravděpodobností to budou dva útočníci a jeden obránce, ale je to věc, kterou budu teprve řešit s hráči i jejich kluby," prohlásil Nedvěd.

I proto nechtěl spekulovat, koho konkrétně by se mohla dodatečná pozvánka ještě týkat. "Asi to bude spíše výzva pro mladé, ale třeba tam bude i zkušenější hráč. Uvidíme, všechno je teprve v jednání a potřebuju zpětnou vazbu. Teprve pak to můžeme posunout dál," dodal Nedvěd.

V případě krizového scénáře by další hráče na tři zbývající místa v "taxi squad" povolávala reprezentace operativně. "Kdybychom viděli, že se tam situace vymyká normálu a počet nakažených hráčů by byl neudržitelný na to, abychom mohli dál normálně pokračovat v zápasech, o této variantě bychom samozřejmě uvažovali, ale to bychom řešili operativně," řekl Nedvěd.

O možnosti vzít do Pekingu náhradníky rozhodla mezinárodní federace IIHF teprve v pondělí. "Byla to pro nás úplně nová informace. Neměli jsme absolutně žádné náznaky, že IIHF něco takového připravuje," řekl Nedvěd.

Náhradníci budou v dějišti her ubytováni mimo olympijskou vesnici a budou oddělení od mužstva, přitom ale budou mít možnost trénovat s týmem. "Bude to něco úplně jiného a specifického. Hráč je mimo mužstvo, s největší pravděpodobností do turnaje nezasáhne, nebo také ano, to se všechno uvidí. Nebude to jednoduché pro hráče a ani pro jejich týmy, je to zásah do těch klubů," připustil Nedvěd.

K sedmičce zdravých hráčů, kteří trénovali již v pondělí (obránci Lukáš Klok, Libor Šulák, Ronald Knot, David Sklenička a Jakub Jeřábek a útočníci Radan Lenc s Lukášem Sedlákem) přibyl dnes další útočník Tomáš Hyka, Sedlákův parťák z týmu Čeljabinsku. Z KHL zůstává mimo hru ještě trio brankářů Šimon Hrubec, Roman Will a Patrik Bartošák a bek Vojtěch Mozík. A k týmu se po pozitivním testu stále nepřipojil ani asistent Martin Straka.

"Od lékařů máme informace, že se u nich zlepšují výrazně hodnoty a je velká pravděpodobnost, že v dohledné době budou moct i oni trénovat," uvedl tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Je ale zřejmé, že tihle hráči už nesplní podmínku pěti po sobě jdoucích negativních PCR testů, aby mohli ve čtvrtek odletět olympijským charterem s první skupinou hráčů, jak vyžadují regule nastavené organizátory her.

"Budeme se snažit tyhle hráče dostat do Pekingu co nejdříve. Může to být pak třeba 30. ledna, ale všichni sami vidíme, že se to mění každou chvíli. Chtěli jsme původně, aby odletělo maximum hráčů teď ve čtvrtek, ale je zřejmé, že to se nestane. Budeme hledat náhradní termíny, případně pak poletí toho 2. února," nastínil Nedvěd.

Nedvěd ocenil přístup Třince, který přislíbil uvolnit dříve hráče v olympijské nominaci Tomáše Kundrátka a Davida Musila. Nebudou proto hrát extraligový zápas Ocelářů v úterý 1. února, kdy by měl lídr extraligy nastoupit v Litvínově. Den nato odletí druhá skupina hráčů do Pekingu.

"Budeme je díky tomu mít k dispozici dříve, což jsme samozřejmě uvítali, protože s nimi budeme moct i dříve pracovat. Jsme rádi, že se k tomu Třinec takhle postavil. A byli bychom rádi, kdyby se k tomu tak postavily i Sparta a Olomouc, ale zatím nám nikdo nevyšel vstříc jako Třinec," uvedl Nedvěd.

S druhou skupinou hráčů by mohla 2. února odcestovat i trojice dosud nejmenovaných náhradníků. "Když se to podaří, letěli by s námi druhého, když ne, budeme hledat jinou cestu - ať už dříve, nebo později - aby se dostali do Pekingu," řekl Nedvěd.