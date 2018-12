Praha - Česká hokejová reprezentace se dnes sejde před turnajem Channel One Cup, který odehraje od čtvrtka do neděle ve finském Tampere a v Moskvě. Pro národní tým to bude druhá akce pod vedením nového kouče Miloše Říhy. Před měsícem na finské Karjale porazili hokejisté pouze Rusko a skončili poslední.

Na druhý díl Euro Hockey Tour nepovolal Říha žádného nováčka. V týmu se objeví po delší době útočník Jiří Novotný z Ambri-Piotty, který naposledy reprezentoval v květnu 2015 na domácím světovém šampionátu v Praze. Říha zařadil do nominace i další zkušené hráče Ondřeje Němce a Milana Gulaše, kteří přitom už v reprezentaci pokračovat nechtěli.

Český tým vstoupí do Channel One Cupu ve čtvrtek v Tampere utkáním proti Finsku. Po přesunu do Moskvy v sobotu změří síly s Ruskem a v neděli nastoupí proti Švédsku.