Hokejová reprezentace má jistých pět posil ze zámoří, chybí Hertl

Ostrava - Pět jistých posil z NHL má pro přípravu na květnové mistrovství světa v Rize a Tampere trenér českých hokejistů Kari Jalonen. Účast potvrdili brankář Karel Vejmelka z Arizony, obránci David Jiříček se Stanislavem Svozilem z Columbusu a útočníci Dominik Kubalík z Detroitu a Martin Kaut ze San Jose.

Z rodinných důvodů bude naopak chybět ofenzivní lídr San Jose Tomáš Hertl a kvůli zdravotním neduhům obránci Filip Hronek z Vancouveru, Jan Rutta z Pittsburghu a Radim Šimek ze San Jose a útočník Filip Zadina z Detroitu. Jalonen se rozhodl nevyužít služeb kanonýra Jakuba Vrány ze St. Louis. Český hokej o tom informoval v tiskové zprávě.

"Všech pět kluků má za sebou velmi náročnou sezonu a je pozitivní, že i přesto mají velký zájem reprezentovat a pomoci českému týmu," uvedl generální manažer české reprezentace Martin Havlát. "Dominik Kubalík se k národnímu týmu připojí před Českými hokejovými hrami, ostatní se do reprezentační přípravy zapojí už příští týden na kempu před dvojzápasem proti Rakousku," doplnil.

Havlát dál vyhlíží možné akvizice z play off NHL a AHL. "S trenéry jsme se shodli na některých hráčích, kteří aktuálně hrají první kolo play off a které bychom případně měli zájem oslovit. Musíme ale nejprve počkat, jak dopadnou jednotlivé série, a až poté kluky po konzultaci s trenéry začnu obvolávat," doplnil Havlát.

Vejmelka i devatenáctiletý Jiříček, který působil převážnou část první sezony v Severní Americe na farmě v Clevelandu v AHL a v NHL odehrál čtyři zápasy, si mohou zopakovat účast na šampionátu po loňském debutu v Tampere a v Helsinkách.

"Byl jsem kontaktu s klubem i s Davidem. Blue Jackets s ním byli moc spokojení a říkali, že hrál lépe, než si mysleli, že bude v první sezoně hrát. Určitě tam byl velký progres; i podle toho, co jsem viděl já osobně. Uvidíme, jak se bude jevit teď v kempu. Jsme rádi, že mohl přijet," řekl Havlát v on-line rozhovoru s novináři.

Kubalík, jehož účast potvrdilo vedení národního týmu už ve středu, se loni omluvil při čekání na nový kontrakt v NHL. V letech 2018 až 2021 startoval na třech světových šampionátech za sebou a byl i na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018.

Kaut se bude ucházet o první start na velké mezinárodní akci. V tomto ročníku v NHL sehrál za Colorado a San Jose 36 zápasů a připsal si po čtyřech brankách a asistencích. Nastupoval také na farmách v AHL. Stejně tak dvacetiletý Svozil, který strávil celou sezonu v juniorské WHL v celku Regina Pats. Po jejím konci stihl debut v NHL, za Blue Jackets odehrál dva duely a jeden potom ještě v AHL za Cleveland.

"I když je Standa mladší hráč, má za sebou skvělou sezonu. Zkusil si díky tomu v závěru základní části i NHL. Myslím, že si zaslouží, aby se na něho trenéři podívali. Nemá určitě nic jistého, ale to nemá skoro nikdo, byť je tam pár kluků, s nimiž se třeba počítá více. Spousta kluků však má tím i šanci se do toho týmu dostat," prohlásil Havlát.

Vrána, který si stejně jako Hertl, Šimek a Hronek nezopakuje start z loňského MS, dostal od reprezentačních trenérů prostor, aby se po nelehkém období připravil na příští sezonu. Sedmadvacetiletý útočník odehrál na startu ročníku NHL dva zápasy, následně nastoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který pomáhá hokejistům i jejich rodinám v případě psychických problémů, závislostí a dalších záležitostí. Začátkem března ho Detroit vyměnil do St. Louis.

"Kuba zakončil sezonu velmi dobře. V St. Louis se mu dařilo a byl to pro něho určitě dobrý restart po té hodně složité sezoně, kterou si prožil. Trenéři se rozhodli, že mu nechají tentokrát prostor, aby se mohl připravit na novou sezonu," vysvětlil Havlát.

"Já osobně mám Kubu jako hokejistu hrozně moc rád, ale finální slovo mají trenéři a tohle je jejich rozhodnutí. Dnes ráno s ním měli poměrně dlouhý rozhovor, během něhož si vše vysvětlili, a myslím, že Kuba to přijal dobře. Bude mít čas k dobré přípravě na příští ročník," dodal Havlát.

Hertl upřednostnil po nedávném narození druhého dítěte čas s rodinou. "Mluvil jsem s ním několikrát během sezony. Tomáš teď chce teď trávit čas s rodinou, což je pochopitelné," uvedl Havlát.

Hronek měl potíže s poraněným ramenem. "Ze zdravotních důvodů se k nám nemůže připojit. Nedohrál sezonu, byl dvakrát zraněný se stejnou věcí. Sám by rád přijel, ještě minulý týden jsem s ním mluvil, ale klub ho nechce pustit. Chtějí si ho chránit, aby byl stoprocentně zdravý na příští sezonu," přiblížil Havlát.

Vedle Vejmelky by mohl ze zámoří dorazit ještě další brankář - Daniel Vladař z Calgary. "Je ve hře, čekáme na to, jak dopadnou rozhovory s klubem. Pokud dostane zelenou, máme o něho určitě zájem," prozradil Havlát. Mimo hru o MS je naopak Lukáš Dostál z Anaheimu. "Také jeho jméno jsme řešili, ale nemá bohužel kontrakt na příští sezonu, což je docela velký problém, proto se k nám nepřipojí," uvedl Havlát.

Vedle toho se zmínil ještě o dvou konkrétních jménech - o obránci Davidu Špačkovi, jenž hraje juniorskou QMJHL, a útočníkovi Martinu Frkovi z AHL. "Davidův tým je docela silný, myslím, že právě z toho důvodu nebude aktuální, aby se k nám připojil jako Standa Svozil. A Martin Frk? Určitě i jeho sledujeme. Prohráli první zápas, uvidíme, jak ta série dopadne," řekl Havlát.

Zaváhání Bostonu s početnou českou skupinou v čele s Davidy Krejčím a Pastrňákem v druhém duelu série s Floridou nepřeceňuje. "Mluvil jsem s klukama několikrát během sezony, osobně jsme se viděli, ale teď je nechávám v klidu. Florida hrála oba zápasy velmi dobře, ještě se odehraje spousta hokeje, než série skončí. Pro národní tým by bylo samozřejmě super, kdyby Bruins vypadli, ale jsme domluvení, že si dáme vědět až podle toho, jak vše dopadne," podotkl Havlát.

Při odpovědi na otázku, zda by vedení reprezentace počkalo případně na někoho ještě i z druhého kola play off, nechtěl předjímat. "Soustředíme se teď na hráče, kteří by mohli přijet po skončení prvního kola," řekl Havlát.