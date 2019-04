Praha - Do přípravy hokejové reprezentace na mistrovství světa se nezapojí obránce Jakub Nakládal. Jednatřicetiletý zadák Jaroslavle, který byl na listopadovém turnaji Karjala ve Finsku kapitánem národního mužstva, bude podle vyjádření trenéra Miloše Říhy pro hokej.cz chybět kvůli zraněné ruce.

"Je bohužel zraněný, do přípravy se nezapojí," řekl dnes Říha. "Musí podstoupit léčení, jeho zranění je závažnější. My s ním počítali, je škoda, že vypadl. Ale nedá se nic dělat," dodal trenér.

Nakládal hrál na MS třikrát, z roku 2012 má bronz. Zúčastnil se také Světového poháru v roce 2016 a loňského olympijského turnaje v Pchjongčchangu. S Pardubicemi vybojoval v roce 2010 extraligový titul, na kontě má rovněž 30 zápasů v NHL.

Říha měl ohledně jeho stavu obavy již zkraje minulého týdne, kdy národní tým přípravu na MS v Edenu začínal. "On nedohrál s Jaroslavlí play off. Rusové tam trošičku uspěchali jeho zranění ruky. Je to na specialistech, kteří musí říct, jestli je ještě šance, aby v sezoně ještě hrál," řekl tehdy kouč.

Ztráty v řadách kandidátů reprezentačního dresu pro květnový šampionát na Slovensku přibývají. Ze zdravotních důvodů vypadli z výběru také obránci Marek Hrbas z Chabarovsku a Ondřej Vitásek z Kunlunu, stejná příčina je i za omluvenkami útočníků Romana Červenky (Curych) a Andreje Nestrašila (Nižněkamsk).

Prozatím nejistý je vývoj u jiného útočníka Michala Bulíře, který sezonu rozehrál v Liberci a dokončil v Magnitogorsku. Během minulého týdne si ale při tréninku poranil záda.