Hokejová Plzeň má 28 nakažených, Liberec šest

Plzeň/Liberec - Šestnáct dnů před začátkem hokejové extraligy plzeňský klub oznámil, že 28 jeho hráčů, členů realizačního týmu a dalších zaměstnanců mělo pozitivní test na koronavirus. Nyní čeká na pokyny krajské hygienické stanice. Západočeši budou muset nejspíš na deset dní do karantény stejně jako Liberec, který dnes potvrdil šest osob s nemocí covid-19.

"Na vyhodnocení jednoho testu se stále čeká. Klub je v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí, na základě jejího rozhodnutí se bude následně řídit," oznámili plzeňští Indiáni na svém webu s tím, že další informace médiím poskytovat nebudou.

Liberec dnes oznámil, že Bílí Tygři musí po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí na deset dní do karantény. "Této situaci jsme se samozřejmě snažili vyhnout, nicméně stalo se to, čeho jsme se obávali. Zdravé hráče budeme nadále udržovat v kondici díky online přípravě Aleše Pařeze, video přípravu bude mít zase na starosti Aleš Vladyka," uvedl trenér a sportovní manažer Patrik Augusta. Věří, že tým situaci zvládne a bude připraven na návrat do zápasového režimu.

Plzeň dnes měla nastoupit k semifinále Poháru Generali České pojišťovny proti Třinci, ale zápas byl stejně jako utkání Liberec - Pardubice už v pondělí odložen. Nyní je jasné, že se nebude hrát ani za týden, kdy měly být na programu odvety. Podle libereckého webu se jedná o náhradních termínech semifinále i finále.

Kvůli epidemii covidu-19 v klubu musely minulý týden přerušit přípravu na sezonu České Budějovice. Extraligový nováček měl v pátek podobně jako Plzeň 28 případů nákazy. Motor plánuje návrat k tréninku v polovině příštího týdne.

Liberečtí také oznámili, že ve středu se uskuteční další jednání mezi zástupci nejvyšší hokejové soutěže a ministerstvem zdravotnictví o režimu, v jakém bude fungovat nadcházející extraligový ročník. První kolo je na programu 18. září, o den dříve se mají uskutečnit dvě předehrávaná utkání.