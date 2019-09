Hokejová Plzeň chce po dvou bronzech ještě výše

Plzeň - Hokejisté Plzně touží v nadcházející extraligové sezoně, kdy klub slaví 90 let od založení, udělat po dvou bronzech další krok vzhůru. Škoda chce po velké letní obměně pracovat více s vlastními mladými hráči. A už má za sebou jeden úspěch v podobě postupu ze základní skupiny Ligy mistrů.

"Máme za sebou velmi dobrou letní přípravu. Velkým plusem bylo, že tým se připravoval komplet pohromadě, jen dva hráči individuálně, ale věděli jsme, že se dobře připraví, což se na testech i potvrdilo. V přípravných zápasech včetně Ligy mistrů bylo také vše v pořádku," pochvaloval si hlavní kouč Ladislav Čihák.

Z osmi těchto zápasů Indiáni ani jednou nepoznali přemožitele. "Ale jestli je tým dobře připravený, na to je jedna jediná odpověď, a tou je zkouška zápasů v základní části extraligy. Je to dlouhá část, ale pokud mám vycházet z toho, jak proběhla letní příprava a přípravné zápasy, tak si troufám říct, že tým je velmi dobře připravený," prohlásil Čihák.

Mužstvo se hodně proměnilo. Útočník Jan Kovář zamířil do švýcarského Zugu, kariéru ukončili Ondřej Kratěna s Václavem Nedorostem. V týmu již nejsou například ani David Stach či obránci Conor Allen, Nick Jones, Jakub Kindl a David Kvasnička.

Vrátil se ale Tomáš Mertl, jenž bude místo Kováře dvorním centrem kapitána Milana Gulaše v elitním útoku. Přibyli také brankář Jaroslav Pavelka (Hradec Králové), obránci Bohumil Jank (Chomutov) a Vojtěch Budík (Pardubice) nebo útočníci Roman Vlach (Karlovy Vary), Luboš Rob (Vsetín), Filip Přikryl (Saint John Sea Dogs) a Martin Heřman (České Budějovice).

Starosti přibyly Čihákovi kvůli zraněním, byť je bere s nadhledem. "Má je každý tým. Děje se to, i nám se to stalo, Jank je zraněný, Pavelka taky, uvidíme, jak na tom bude Kracík. Ale to je prostě sport, takhle to je, nemůžete mít ty hráče doma, aby se jim nic nestalo. Uděláme vše pro to, aby se nám hráči uzdravili, a dáme tam jiné kluky, kteří se třeba ukážou a chytí šanci za pačesy," prohlásil Čihák.

Zatímco Jank už začal trénovat a trenéři čekají na výrok lékařů, s Pavelkou, který se zranil ve čtvrtek v Lize mistrů na ledě Hämeenlinny, je situace vážnější. "Tam to vypadá na delší dobu, minimálně měsíc bude zřejmě chybět, což je velká škoda, protože chytal perfektně, držel nás a byl i kondičně dobře připravený. Musíme na to reagovat a v nejbližších dnech se musíme rozhodnout, co dál, takže i varianta, že by přišel další gólman, je možná," připustil Čihák.

Gulaš označil proměnu týmu za každoroční záležitost. "Nejsme žádný velkoklub, který si může dovolit velké hráče, proto hodně spoléháme na ty mladé. A pro ty kluky je teď ta šance mnohem větší se v extralize ohřát a pak ji také hrát. Jsou to chytří a pracovití hráči a šance v prvním mužstvu si váží, takže určitě udělají stejně jako my všechno pro to, aby se nám dařilo a hráli jsme minimálně tak, jak tomu bylo v minulé sezoně, ať už v extralize, tak v Lize mistrů," řekl Gulaš.

Škoda půjde do sezony, v níž bude klub slavit 90 let od založení, s novými dresy. Ty zdobí také proužek diamantů, který měl tým na dresech v 70. letech. "Snažili jsme se, aby byl dres co nejčistší. V sezoně budeme v oslavách pokračovat," řekla tisková mluvčí Lucie Mužíková.

Podobně jako v posledních sezonách bude rozpočet Plzně mezi 80 a 90 miliony korun. Do nového ročníku vstoupí Škoda už ve čtvrtek, kdy čeká tým předehrávka úvodního kola na ledě Sparty.