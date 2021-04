Hokejová osmnáctka ztratila na MS výhru nad Finskem v samotném závěru

Frisco (USA) - Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála na mistrovství světa s Finskem 5:6, když dobře rozehraný zápas ztratila v závěru. Svěřenci trenéra Jakuba Petra vedli osm minut před koncem 5:3, ale poté inkasovali tři góly v oslabení. Rozhodující branku vstřelil Samu Tuomaala 19 sekund před závěrečnou sirénou. Po dvou utkání tak mají Češi tři body a ve skupině B jsou třetí.

"Pro tohle miluji hokej osmnáctiletých. Měli jsme skvělý start, hráli jsme podle plánů a s první třetinou jsem maximálně spokojený. Jen jsme možná mohli dát více gólů. Ve druhé třetině Finové udělali nějaké změny a ve třetí? To je to, co tady vidíme každý den. Včera taky Rusko vedlo nad Finskem 3:1 a prohrálo. Prohra je pro nás těžká, ale musíme se koukat na další zápas. Platí, co jsem řekl před turnajem. Každý tady může porazit každého," řekl Petr.

Po výhře nad Německem začal český tým ve Friscu dobře. Již po 30 sekundách hry se dostal do vedení, když se po akci Chmelaře prosadil pohotově dorážející Szturc. Češi poté nevyužili první přesilovou hru, ale dvě sekundy po návratu Miettinena na led zvýšil na 2:0 Pinkas.

Finové však ještě v první třetině snížili a ve druhé části se jim podařilo otočit utkání. Suchánka v české brance překonali v rozmezí 65 sekund Matikka a po vydařené samostatné akci Heimosalmi. Marha však ve 29. minutě vyrovnal, když se opět prosadil krátce po skončení početní výhody.

Na začátku třetí části překvapil David Moravec střelou z úhlu finského gólmana Koskenvua a Češi vedli. Navíc ve 45. minutě zvýšil po bleskově využité přesilové hře Altrichter na 5:3 a zdálo se, že Češi míří za druhou výhrou na šampionátu. "Hráli jsme se soupeřem bruslivý hokej a mohli jsme dát více gólů, ale trápila nás koncovka. A konec byla tragédie," řekl útočník Jakub Brabenec.

Série vyloučení české šance zhatila. V 53. minutě potrestal vyloučení pátého českého střelce Tuomaala, další výhodu Finům dala hra soupeře v šesti a závěr zápasu nakonec ovlivnil faul Pajera v 59. minutě. V čase 59:41 utkání rozhodl svým druhým gólem Tuomaala.

"Něco podobného se mi stalo v posledním zápase ve skupině na dvacítkách a nemyslím si, že bylo vše úplně v pořádku. Když se to ale má stát, tak je lepší, když se to stane ve skupině. Věřím, že v play off už budeme chytřejší," uvedl Petr, kterému se nepozdávaly některé verdikty rozhodčích v závěru. "Střídání v šesti byla hloupost, ale osobně vidím jako stěžejní moment přesilovku sedm minut před koncem a měli jsme rozhodnout. Najednou se to ale obrátí a hrajeme tři oslabení za sebou. Nechci se na to ale vymlouvat, je to naše hloupost, ale kluci si jednoznačně dokázali, že byli lepším týmem," dodal český kouč.

Třetím soupeřem Čechů na MS budou v noci ze čtvrtka na pátek hráči USA. "Teď už musíme hodit zápas s Finskem za hlavu a připravit se na zítra. Budeme chtít vyhrát, jako v každém zápase," řekl Brabenec s tím, že si musí dát pozor na vysoký počet vyloučení. "Vždy si říkáme, že můžeme mít maximálně tři vyloučení a měli jsme jich deset, což je šílené," dodal útočník brněnské Komety.

Česká republika - Finsko 5:6 (2:1, 1:2, 2:3)

Branky a nahrávky: 1. Szturc (Chmelař), 4. Pinkas (P. Moravec), 29. Marha (P. Moravec, Ryšavý), 43. D. Moravec, 45. Altrichter (Pajer, Brabenec) – 12. Koivunen (Heimosalmi, Juusola), 24. Matikka (Juusola, Huuhtanen), 25. Heimosalmi, 53. Tuomaala (Suomi, Lambert), 57. Salminen (Tuomaala, Lambert), 60. Tuomaala (Koivunen, Salminen). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Schlittenhardt – Briganti, Davis (všichni USA). Vyloučení: 7:5, navíc Kos (ČR) 10 minut. Využití: 1:3. Diváci: 402.

Sestava ČR: Suchánek – D. Moravec, Jiříček, Pinkas, Svozil, Šedivý, Hamara, Ticháček – Marcel, Szturc, Chmelař – Marha, Brabenec, Kos – Ryšavý, Altrichter, P. Moravec – Slavíček, Kulich, Pajer – D. Skuhrovec. Trenér: Jakub Petr.

Tabulka:

1. Finsko 2 1 1 0 0 10:8 5 2. USA 2 1 0 1 0 11:10 4 3. ČR 2 1 0 0 1 8:7 3 4. Rusko 2 0 1 1 0 10:10 3 5. Německo 2 0 0 0 2 4:8 0