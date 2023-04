Hokejová osmnáctka vstoupila do MS porážkou se Slovenskem po nájezdech

Porrentruy (Švýcarsko) - Čeští hokejisté prohráli ve svém prvním zápase na mistrovství světa hráčů do 18 let se Slovenskem 2:3 po samostatných nájezdech. Svěřenci trenéra Jakuba Petra dokázali v Porrentruy ve skupině A ve druhé třetině smazat dvoubrankové manko, poté měli několik šancí otočit vývoj utkání, ale nakonec neuspěli v nájezdech. O české branky se postarali Adam Csabi a Eduard Šalé.

"Věděli jsme, že to bude náročné utkání. Slováci mají velice kvalitní tým. Jsou organizovaní, mají agresivní přístup. Připravovali jsme se na to, ale jednoznačná věc je ta, že nemůžeme strávit 17 minut na trestné lavici. Pokorně řeknu, že s tím, co jsme předváděli půlku zápasu, kdy jsme hráli v početní nevýhodě, jsem za prodloužení rád," řekl trenér Petr po utkání.

Český tým měl hned v úvodu výhodu přesilové hry, kterou ale ještě před jejím vypršením ukončil faul Csabiho a předznamenal hlavní problém mužstva vedeného koučem Petrem. Jen v první třetině Češi dostali pět menších trestů a ve druhém oslabení poprvé inkasovali, když brankáře Hrabala prostřelil Cedzo.

Slováci následně nevyužili 31 sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři, ve druhé třetině se ale v další početní výhodě prosadili podruhé a opět se mezi střelce zapsal pohotový Cedzo, který působí v juniorce extraligového Třince. A mohlo být pro Česko ještě hůře, ve 25. minutě Hrabalovi pomohla branková konstrukce.

"Za celou sezonu se nám tohle nestalo… Připomíná mi to ročník 1997 na mistrovství ve Švýcarsku, kde jsme měli v zápase Finskem snad dvanáct nebo třináct vyloučených a zápas šel do kytek. Nevím, zda to bylo přemírou snahy nebo motivací," řekl Petr a pozastavil se nad faktem, že čeští hráči často faulovali v útočném pásku a hokejkou. "Ani jeden faul nebyl, že by něco hasil. To byl hlavní vzkaz, který jsem klukům říkal. Tohle nás stálo zápas. Kdybychom hráli více času v pěti, naši kvalitu bychom předvedli," podotkl kouč národního týmu.

Čeští hráči měli dlouho problém usadit se v útočném pásmu, v polovině utkání se ale jejich výkon přece jen zlepšil a po povedené kombinaci Csabi ve 38. minutě snížil. V čase 39:26 se poté prosadil Šalé a vyrovnal.

Na konci druhé části ale dostal Eichler pětiminutový trest za faul na Pobežala a Češi tak do závěrečné dvacetiminutovky vstupovali v oslabení. Vrátit Slovensku vedení mohl aktivní Cedzo, Hrabal ale jeho šanci zlikvidoval a poté si poradil i s příležitostí Deje. Na konci oslabení zahrozil Šimek, brankář Urban byl ale připravený.

V dramatické koncovce třetí třetiny mohly oba týmy hned několikrát rozhodnout. Na české straně se do dvou šancí dostal Šimek, Felcman v 59. minutě trefil tyč a Šalé následně nevyužil nájezd. Hrabal musel likvidovat příležitosti Pobežala a Pekarčíka.

"Bohužel jsem akce špatně zakončil. Příště se musím polepšit. Proberu to ještě s trenérem, musím dát do nich větší sílu a více se na ně musím koncentrovat," řekl Pavel Šimek.

Vítěze nakonec určily až samostatné nájezdy, ve kterých byli úspěšnější Slováci. Hrabala překonali Cedzo, Ridzoň a Jenčko, na české straně uspěli Csabi a Šalé.

Druhé utkání čeká českou reprezentaci v sobotu, kdy se utká s Německem. "Bude to velmi nepříjemný soupeř, který bude bruslit a nenechá nám nic zadarmo," uvědomuje si Šimek. "Hráli jsme s nimi dvakrát. Čeká nás těžká práce, bude to podobný zápas jako tento. Hlavně si musíme zanalyzovat náš výkon a znovu si připomenout pravidla našeho herního systému. Jsem přesvědčen, že když ho budeme dodržovat, zápas půjde za námi," dodal Petr.

Skupina A (Porrentruy):

Česko - Slovensko 2:3 po sam. náj. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 38. Csabi (Jecho, Vochvest), 40. Šalé (Šimek) - 11. Cedzo (Štrbák, Jenčko), 24. Cedzo (Kukumberg, Pišoja), rozhodující nájezd Jenčko. Rozhodčí: Hebeisen, Ruprecht (oba Švýc.) - Riecken (Rak.), Gustafson (USA). Vyloučení: 6:1, navíc Eichler (ČR) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 1193.

Sestava ČR: Hrabal - A. Jiříček, Kočí, Matějíček, Dvořák, Vochvest, Skok, Eichler - Židlický, Felcman, Štancl - Šimek, D. Petr, Šalé - Jecho, Holinka, Csabi - Fábry, Hradec, Kučera - Adámek. Trenér: Jakub Petr.