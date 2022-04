Hokejová osmnáctka se utká se Švýcary o postup do medailových bitev

Landshut/Kaufbeuren (Německo) - Českou hokejovou osmnáctku čeká ve čtvrtek klíčový zápas na světovém šampionátu v Německu. Ve čtvrtfinále vyzvou svěřenci kouče Jakuba Petra od 15:30 v Landshutu, kde odehráli i základní skupinu, mladíky Švýcarska. Na postup mezi nejlepší čtyřku čeká národní tým hráčů do 18 let od roku 2014, kdy Češi slavili stříbro.

Jistotu čtvrtfinálové účasti získala s vyloučením Ruska a Běloruska kompletní osmička účastníků šampionátu. Zápasy ve skupinách ale byly důležité s ohledem na nasazení a soupeře právě pro úvod play off. A díky vydřené výhře nad Kanadou šli čeští mladíci z druhého místa, narazí proto na Švýcary, jimž se v Kaufbeurenu podařilo zdolat jen Lotyše (4:3). S Finy a Švédy prohráli shodně 2:6.

"Je to soupeř, kterého chceme porazit. Dál to nebudu rozvádět," uvedl k soupeři asistent trenéra Darek Stránský. "Hráli jsme s nimi letos hodně zápasů, takže materiál a historii ze sezony máme. Budeme se soustředit na to, abychom je porazili,“ dodal Stránský.

Nakonec nabídl i bližší pohled na hru soupeře. "Švýcaři jsou velmi dobře organizovaným týmem hlavně v obranném pásmu. Soustředí se na pevnou a disciplinovanou obranu. Nebude lehké ji přebít, ale musíme to zvládnout. To je náš plán," prohlásil Stránský.

Výhra nad zámořským favoritem znamenala vedle jiného i setrvání v Landshutu. "Z mého pohledu je to velká výhoda, protože všechno pobalit a cestovat… Zkrátka je fajn, že nemusíme opouštět zázemí, které jsme si tady vytvořili a je luxusní," ocenil Stránský

Dnes měl tým den volna a náležitě ho využil. "Den začal pozdějším budíčkem než obvykle. Následovala organizovaná procházka, kluci se byli podívat na radnici. Místo ledu jsme na suchu, chtěli jsme z něj vypadnout, abychom se chvíli soustředili i na jiné věci,“ vysvětlil Stránský.

Ve zbývajících třech čtvrtfinálových duelech se utkají týmy USA a Lotyšska, Finska a Kanady a Švédové změří síly s Německem. Semifinálová klání jsou na programu v sobotu, závěrečné boje o cenné kovy pak v neděli.