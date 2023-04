Hokejová osmnáctka prohrála na MS s Kanadou 3:8 a ve čtvrtfinále se utká s USA

Porrentruy (Švýcarsko) - Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa hráčů do 18 let s Kanadou 3:8, základní skupinu zakončili s bilancí jedné výhry a tří porážek a obsadili v první části turnaje čtvrté místo. Ve čtvrtečním čtvrtfinále se tak utkají s týmem USA, který bez ztráty bodu vyhrál skupinu B. O branky výběru vedeného trenérem Jakubem Petrem se postarali Eduard Šalé, Jiří Felcman a Martin Matějíček, pod vítězství Kanady se hattrickem podepsal Matthew Wood.

"Těžko se to hodnotí, myslím že jsme neodehráli špatné utkání. Samozřejmě skóre mluví za vše. Celé by to vypadalo jinak kdybychom proměnili šance, kterých jsme měli dost, na to abychom s tím něco udělali. Rozhodovala koncovka," řekl Šalé po utkání.

Čeští trenéři po nedělní porážce se Švédskem pozměnili složení útoků a jejich svěřenci měli po opatrném úvodu více ze hry, Kanaďané ale v polovině první třetiny přidali a brankář Hrabal byl v permanenci. Z rychlých protiútoků ale hrozil i český tým. Štancl ani Dominik Petr však nedokázali zužitkovat přečíslení dva na jednoho, z brejku nedokázal otevřít skóre ani Šalé.

V 18. minutě tak v rozmezí 24 sekund dvakrát udeřila Kanada. Nejprve prostřelil Hrabala Barlow a poté se po rychlém protiútoku poprvé prosadil Wood. Uklidňující třetí gól přidali zámořští hráči po 14 sekundách druhé třetiny, kdy bezmocného českého brankáře překonal podruhé Wood.

Před polovinou zápasu dostal vyšší trest MacDonell a Češi mohli utkání zdramatizovat. Před gólem Šalého se však musel vyznamenat Hrabal, na nějž se řítili hned dva Kanaďané, Celebrini jej ale překonat nedokázal. Pětiminutovou přesilovku předčasně ukončil faul Židlického, poté byl vyloučený i Skok a Wood v početní výhodě překvapil Hrabala bekhendovou střelou a zkompletoval hattrick. Ve 38. minutě dokázal Felcman opět snížit, ale o 66 sekund později na jeho branku odpověděl Halaburda.

Kanaďané bez problémů kontrolovali průběh utkání a po dalších dvou brankách dostal místo Hrabala poprvé na turnaji šanci náhradník Kavan. Ani on ale čisté konto neudržel, v 53. minutě jej překonal Dragicevic. Poslední slovo měl obránce Matějíček, který se v 57. minutě prosadil střelou od modré čáry a zmírnil vysokou českou porážku.

"Skončilo to 3:8, ale cíl pět minut před koncem zápasu byl dát gól a naladit se na pozitivní notu před čtvrtfinále," řekl kouč Petr, který si dobře uvědomuje, že do čtvrtfinálového duelu s USA půjde jeho tým jako outsider. "Víme, jaká je realita. Amerika je totální favorit celého mistrovství světa společně se Švédy, ale měsíc a půl zpátky jsme s nimi hráli v Raumě. Hráli jsme tady s nimi před mistrovstvím světa, a to tempo je velice podobné," doplnil Petr. V přípravě před šampionátem Češi s USA prohráli 2:9, v únoru poté 1:9.

Hlasy po utkání:

Jakub Petr (trenér): "Budu se opakovat, ale trestání chyb soupeře musí být nekompromisní a Kanaďané nám to znovu ukázali. Nevím, jestli je cesta hrát defenzivní hokej, ale zápasy vždy končily vysokým počtem branek. Kdybychom vedli 4:1, vypadalo by to jinak. To je důvod, proč Švédové vedli v prvním utkání nad Kanadou 5:0. Je to zase ta stará písnička - zakončení. Skončilo to 3:8, ale cíl pět minut před koncem zápasu byl dát gól a naladit se na pozitivní notu před čtvrtfinále."

Eduard Šalé (útočník): "Těžko se to hodnotí, myslím že jsme neodehráli špatné utkání. Samozřejmě skóre mluví za vše. Celé by to vypadalo jinak kdybychom proměnili šance, kterých jsme měli dost, na to abychom s tím něco udělali. Rozhodovala koncovka. První třetina, kdy jsme měli několik brejků. Neproměnili jsme, tam se zápasy lámou. Země jako je Kanada, Amerika, Švédsko z takových situací prostě dávají góly. Jim tam dnes padlo vše, na co šáhli. My bychom ale i tak z takových šancí měli tři čtyři góly dát. "

Jakub Dvořák (obránce): "Zápas se těžko hodnotí. První část podle mě byla velmi solidní, bohužel jsme zklamali v koncovce a oni to dokázali potrestat. A z toho to celé pramenilo. Teď ale hodíme porážku za hlavu a připravíme se na zápas, co nás čeká. Proti USA nemáme, co ztratit. Všichni kluci v kabině věří, že USA můžeme zvládnout. S tím do zápasu půjdeme."

Skupina A (Porrentruy):

Česko - Kanada 3:8 (0:2, 2:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 31. Šalé (D. Petr, Hradec), 38. Felcman (Šalé), 57. Matějíček (D. Petr) - 18. Barlow (Howe), 18. Wood (Ritchie, Celebrini), 21. Wood (Celebrini, Price), 34. Wood (Heidt, Barlow), 39. Halaburda (Pharand, Martone), 43. Martone (Halaburda, Price), 45. Lardis (Cristall, Catton), 53. Dragicevic (Celebrini, Ritchie). Rozhodčí: Eriksson (Švéd.), Hebeisen - Schlegel (oba Švýc.), Merk (Něm.). Vyloučení: 4:2, navíc MacDonell (Kan.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 1586.

Sestava ČR: Hrabal (45. Kavan) - A. Jiříček, Dvořák, Matějíček, Kočí, Vochvest, Eichler, Skok - Šalé, Felcman, Štancl - Židlický, D. Petr, Csabi - Fábry, Holinka, Šimek - Jecho, Hradec, Kučera - Adámek. Trenér: Jakub Petr.

Švédsko - Německo 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky: 51. Edstrom, 57. Willander, 59. G. Kangas.

Konečná tabulka:

1. Švédsko 4 4 0 0 0 18:3 12 2. Kanada 4 3 0 0 1 20:14 9 3. Slovensko 4 1 1 0 2 15:15 5 4. Česko 4 1 0 1 2 12:14 4 5. Německo 4 0 0 0 4 5:24 0

* * *

Skupina B (Basilej):

Švýcarsko - USA 0:10 (0:4, 0:2, 0:4)

Branky: 17., 32. a 47. Leonard, 17. a 20. Eiserman, 1. Fortescue, 21. G. Perreault, 41. W. Smith,48. Buium z tr. střílení, 56. O. Moore.

Finsko - Norsko 10:2 (4:1, 4:0, 2:1)

Branky: 2. a 15. J. Kiiskinen, 33. a 56. Halttunen, 7. Leppä, 13. Väisänen, 31. Muhonen, 32. Järventie, 40. Kumpulainen, 59. K. Helenius - 16. Indergaard, 45. Granath.

Konečná tabulka:

1. USA 4 4 0 0 0 37:6 12 2. Finsko 4 3 0 0 1 23:14 9 3. Švýcarsko 4 2 0 0 2 12:15 6 4. Lotyšsko 4 1 0 0 3 5:17 3 5. Norsko 4 0 0 0 4 3:28 0