Hokejová osmnáctka podlehla Švédsku 2:4, ale uhájila postup do semifinále

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let, skupina A: Česko - Švédsko, 2. srpna 2023, Břeclav. Hráči se radují z gólu. Zleva Alfons Freij ze Švédska, Alexander Zetterberg ze Švédska a Karl Sterner ze Švédska.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let, skupina A: Česko - Švédsko, 2. srpna 2023, Břeclav. Hráči se radují z gólu. Zleva Alfons Freij ze Švédska, Alexander Zetterberg ze Švédska a Karl Sterner ze Švédska. ČTK/Šálek Václav

Břeclav - Čeští hokejisté na letošním turnaji Hlinka Gretzky Cup hráčů do 18 let poprvé neuspěli. Po vítězstvích nad USA a Německem podlehli na závěr programu skupiny A v Břeclavi Švédsku 2:4. Přesto uhájili v rozhodující minitabulce první místo a postup do pátečního semifinále, v němž vyzvou od 19 hodin rovněž v Břeclavi Finsko.

Fotogalerie

Svěřenci kouče Davida Čermáka šli do zápasu proti Seveřanům s ohledem na úvodní triumf proti USA (7:2) a následnou výhru Američanů nad Švédy (6:1) v dobré výchozí pozici pro případnou minitabulku. Že na ni dojde, bylo zřejmé už po polovině zápasu, kdy vedli Švédové 3:0. Hned v úvodní minutě potrestal chybu domácích hráčů Viggo Nordlund, v 10. minutě zvýšil Lucas Pettersson a v začínající 31. minutě se prosadil Melvin Fernström.

Když pak v 47. minutě přidal čtvrtý gól mladého výběru Tre kronor v početní výhodě Alfons Freij, začaly se postupové naděje Čechů otřásat v základech. Brankář Jakub Milota ale uhájil svou branku od další pohromy a uklidnění naopak přinesl na druhé straně zásah Jakuba Fibigra v 56. minutě. Více než tři tisíce diváků v hledišti pak rozjásal ještě v 57. minutě Matěj Kubiesa a v tu chvíli již bylo definitivně rozhodnuto, že do bojů o medaile postoupí Češi společně s Američany, kteří dnes porazili Němce 8:1.

Na minitabulku došlo také v trenčínské skupině B. Kanaďané přehráli dosud stoprocentní Švýcary jednoznačně 5:0 a postoupili z prvního místa i přes úvodní porážku 6:9 s Finy. Ti však Švýcarům podlehli a dnes v duelu se Slováky byli dlouho mimo postupové pozice. Sice odpověděli na úvodní branku domácích, jenže stav 1:1 jim k postupu nestačil. Výhru a tím i postup nakonec vystřelil Finům v čase 59:57 Tuomas Suoniemi.

V pátek jsou na programu semifinálová utkání Česko - Finsko a Kanada - USA (v Trenčíně od 19:00). O konečné 5. místo se utkají Švédové se Švýcary a o 7. příčku si zahrají Slováci proti Němcům.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let:

Skupina A (Břeclav):

Česko - Švédsko 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky: 56. Fibigr, 57. Kubiesa - 1. Nordlund, 10. Pettersson, 31. Fernström, 47. Freij.

Německo - USA 1:8 (0:4, 1:2, 0:2).

Konečná tabulka:

1. Česko 3 2 0 0 1 15:8 6 2. USA 3 2 0 0 1 16:9 6 3. Švédsko 3 2 0 0 1 16:9 6 4. Německo 3 0 0 0 3 4:25 0

Skupina B (Trenčín):

Švýcarsko - Kanada 0:5 (0:2, 0:1, 0:2), Slovensko - Finsko 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Konečná tabulka:

1. Kanada 3 2 0 0 1 25:13 6 2. Finsko 3 2 0 0 1 12:10 6 3. Švýcarsko 3 2 0 0 1 9:9 6 4. Slovensko 3 0 0 0 3 8:22 0