Hokejová osmnáctka jde do boje o první medaili z MS po sedmi letech

Frisco/Plano (USA) - Po loňské odmlce, kdy byl turnaj zrušen kvůli pandemii koronaviru, začne v pondělí v amerických městech Frisco a Plano mistrovství světa hokejistů do 18 let. Reprezentační tým pod vedením kouče Jakuba Petra touží navzdory neobvyklé sezoně zaútočit na medaili, na níž v této věkové kategorii čeká český hokej od stříbra z roku 2014.

Do dějiště turnaje, který se podobně jako jiné akce odehraje v "bublině", odcestovali čeští mladíci v pondělí. Pro základní skupinu bude jejich domovem Frisco. V tamní hale Comerica Center vyzvou hned v první hrací den Německo (23:00 SELČ), poté se utkají postupně s Finskem, domácími Američany a Ruskem.

"Jsem přesvědčený o tom, že v té skupině můžeme s každým prohrát, ale stejně tak každého porazit. Kluci to ode mě slyšeli i při individuálních pohovorech. Jsem o tom letos vážně naprosto přesvědčený, že úplně každý tam může porazit každého," prohlásil trenér Petr.

"Určitě to pro nikoho nebude snadná a hladká cesta. Jsem přesvědčený o tom, že i lepší mužstva, než jsme my, se na ní potkají s nějakými boulemi. A když to pak nepůjde, je důležité, abychom na to nebyli sami, ale pomohli nám ti lídři, které v mužstvu máme," dodal Petr.

K úspěšnému vstupu do turnaje by jeho týmu mohla pomoct úspěšná sobotní generálka proti Švýcarům (3:1). "Vždy to první utkání z toho daného bloku během přípravy nebylo ideální. Nebojím se, že by to někdo podcenil, ale bude třeba tu euforii a nadšení krotit, uklidnit se. A že jsme měli většinou špatný start do zápasů? Jedna věc je opakovat a připomínat si to, druhá pak to, jak ten tým zareaguje na ledě. Věřím však, že se kluci ponaučí," uvedl Petr.

"Už je to nějaká doba, co jsme pospolu. Parta je tady výborná, všechno je hodně kamarádské, ale musíme to předvést na ledě, jak už bylo také několikrát řečeno. Hrozně se těšíme, až to tady začne naplno a půjdeme do ostrých zápasů," doplnil útočník Jakub Brabenec, autor dvou gólů v utkání se Švýcary.

Ve skupině v Planu budou hrát týmy Švédska, Kanady, Švýcarska, Lotyšska a Běloruska. První čtyři celky ze skupin postoupí do čtvrtfinále, které je na programu od pondělí 3. května do úterního rána (SELČ). Semifinále je naplánované ze středy 5. května na čtvrtek, hned ze čtvrtka na pátek 7. května se pak odehrají zápasy o medaile.

Titul obhajují Švédové, kteří v roce 2019 využili naplno výhody domácího prostředí, získali jubilejní desátý cenný kov, ale vůbec první zlato. Stříbro brali Rusové. Již o sedmnáctou medaili za sebou budou usilovat obhájci bronzu Američané, kteří naposledy chyběli na stupních vítězů v roce 2003, kdy obhajovali poprvé vybojované zlato.

Jasně nejúspěšnější země této věkové kategorie slavila už desetkrát titul mistrů světa. K dalšímu úspěchu má pomoct i sedmnáctiletý útočník Marek Hejduk, syn bývalého skvělého kanonýra Milana Hejduka, který se během kariéry v NHL zařadil k legendám Colorada.