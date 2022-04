Hokejová osmnáctka díky Kulichově hattricku porazila na MS Kanadu

Landshut (Německo) - Česká hokejová osmnáctka vyhrála v závěrečním utkání základní skupiny A na mistrovství světa v Landshutu nad obhájcem titulu Kanadou 6:5 v prodloužení a ze druhého místa půjde ve čtvrtečním čtvrtfinále buď na Švýcarsko, či Lotyšsko. V čase 61:50 rozhodl v přesilové hře kapitán Jiří Kulich, který dovršil hattrick a je se šesti brankami ze tří zápasů nejlepším střelcem turnaje. Češi využili početní výhodu celkem pětkrát.

Kouč Jakub Petr nemohl už počítat v útoku se zraněným šestnáctiletým synem Dominkem, jehož nahradil Vojtěch Polák. Po porážce s USA 2:6 se proměnilo složení jednotlivých útoků.

Český tým musel už po 115 sekundách dohánět manko. Gólmana Špunara, který nahradil Schnattingera, překonal osamocený Moldenhauer. K pokusu se dostal po odražené střele Dragicevice. Dycka na druhé straně ohrozil nejdříve Melovský a v čase 5:59 se při vyloučení Mastrodomenica radovali Češi z vyrovnání. Už po šesti sekundách využil početní výhodu Bareš, který tečoval Hamarovu střelu od modré čáry.

Špunar pak kryl šanci Lorenze, který se dostal do přečíslení se Schuurmanem. Na druhé straně zahrozil Šapovaliv. V 15. minutě pomohla českým mladíků tyč po Fantilliho střele z pravého kruhu a potom se ubránili i při Slavíčkově trestu.

Petrův tým využil i druhou přesilovku při vyloučení šestnáctiletého favorita draftu NHL pro rok 2023 Bedarda. Hamara vrátil puk zpět k modré čáře na kapitána Kulicha, které se trefil zápěstím přes clonu a otočil stav. Za 73 sekund bylo vyrovnáno. Kanada využila početní výhodu při Dvořákově vyloučení. Fantilliho první pokus zblokoval Prčík, ale pak se dostal stejný hráč k puku znova a překonal Špunara.

Ve 27. minutě šli pykat zároveň Howe a Delic, českému týmu se naskytla přesilovka pěti proti třem, kterou po 40 sekundách využil z dorážky po Hamarově střele a Šapovalivově práci před brankovištěm svým druhým gólem v utkání Bareš. Kanadský kouč Nolan Baumgartner si ještě vzal neúspěšnou trenérskou výzvu a výhoda dvou hráčů v poli tak pokračovala. Kulich, Hamara ani Šalé ale zvýšit nedokázali.

Při Soukupově pobytu na trestné lavici si Špunar poradil s Goyetteovou dorážkou. Dycka potom ohrozil Soukup. V 35. minutě ale Kanaďané rychlém kontrem vytvořili přečíslení a Goyetteovu přihrávku proměnil ve vyrovnání Dragicevic. Za 32 sekund ale opět Češi vedli a potřetí udeřili v přesilovce. Daviesovo vyloučení potrestal Kulich, jemuž nabil na levý kruh Šalé a karlovarský talent opět skóroval.

Po 100 vteřinách třetí části Kanaďané opět dohnali ztrátu. Po Filmonově průniku dorazil puk za Špunara Siepmann. Ve 45. minutě neproměnil po Barešově přihrávce možnost Melovský. V čase 49:06 obhájci triumfu otočili stav. Po Pickeringově střele se prosadil z dorážky Delic. Odpovědět mohl Slavíček, na druhé straně měl šanci Fantilli.

V 58. minutě po Goyetteově chybě přihrál Kulich Šalému, který vynutil prodloužení. To neodvrátil ani Bedard a v poslední vteřině třetí třetiny Šalé, jenž objel branku a trefil tyč. V nastavení po Howeově faulu na Kulicha sám hrdina utkání ve hře čtyř proti třem střelou z pravého kruhu rozhodl.

Hlasy po utkání:

Jakub Petr (trenér ČR): "Vítězství je pro nás důležité a převládají ve mně silné emoce, proto nevím, jestli zvládnu duel objektivně zhodnotit. Musím vypíchnout i negativní věci. Zápas jsme měli rozhodnout dřív než v prodloužení. Hodně jsme se snažili napadat, z čehož ale plynuly góly Kanady na 4:4 a 4:5. Jinak tento styl na zámořské týmy funguje. Proti evropským celkům ale musíme hrát jinak. Přesilovky jsou výborná práce Darka Stránského, který je ně zodpovědný. Prostor dostávají hodně ofenzivní kluci, kteří třeba udělají chybu vzadu, ale týmu to vrátí góly v přesilovkách. Naopak další hráči drželi taktiku výborně a plnili pokyny. Pohlídali jsme si velkou hrozbu Bedarda. Kluci byli pozorní."

Jiří Kulich (útočník ČR, autor hattricku): "Zasloužili jsme si vyhrát, a to právem. Podali jsme dobrý týmový výkon. Máme navíc skvěle sehrané přesilovky. V nich mám spoluhráče, kteří mě dokáží skvěle najít, a já to se štěstím trefím. Určitě v nás vyroste sebevědomí a my to teď s kluky do půlnoci oslavíme, ale zítra už zpátky do montérek."

Eduard Šalé (útočník ČR): "Do zápasu jsme vstoupili s respektem ke Kanadě. Řekli jsme si pár věcí, které máme plnit a plnili jsme je. Nějaké naše chyby tam samozřejmě byly, a ty nám taky potrestali. Jsme rádi, že jsme to zvládli, protože nad Kanadou se nevyhrává každý den. V přesilovkách máme pár dobrých signálů a s kluky se o tom hodně bavíme a zkoušíme různé věci, naštěstí nám to tam padá."

Mistrovství světa hokejistů do 18 let v Německu:

Skupina A (Landshut) :

ČR - Kanada 6:5 v prodl. (1:1, 3:2, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Bareš (Hamara, Šalé), 22. Kulich (Hamara, Šalé), 28. Bareš (Šapovaliv, Hamara), 36. Kulich (Šalé, Šapovaliv), 58. Šalé (Kulich), 62. Kulich (Hamara) - 2. Moldenhauer (Dragicevic, Fantilli), 23. Fantilli, 35. Dragicevic (Lorenz, Goyette), 42. Siepmann (Filmon), 50. Delic (Pickering, Hvidston). Rozhodčí: Palkovi (Maď.), Suominen - Hautamäki (oba Fin), Rozitis (Lot.). Vyloučení: 3:8. Využití: 5:14. Diváci: 326.

Sestava ČR: Špunar - Prčík, Hamara, T. Tůma, A. Čech, F. Němec, J. Dvořák, Puchala - Kulich, Šapovaliv, Šalé - Bareš, Becher, Melovský - J. Gaspar, Sapoušek, Š. Slavíček - M. Soukup, V Polák, Plos. Trenér: Jakub Petr.

Tabulka:

1. USA 2 2 0 0 0 14:5 6 2. ČR 3 1 1 0 1 12:13 5 3. Kanada 3 1 0 1 1 16:17 4 4. Německo 2 0 0 0 2 5:12 0