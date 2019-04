Örnsköldsvik (Švédsko) - Česká hokejová osmnáctka bude ve čtvrtek bojovat o první účast v semifinále mistrovství světa po pěti letech. V Örnsköldsviku bude čtvrtfinálovým soupeřem svěřenců Aloise Hadamczika od 19:30 SELČ domácí Švédsko. Vítěz duelu se v sobotu utká o finále s úspěšnějším týmem ze souboje mezi Kanadou a Lotyšskem.

"Čeká nás domácí tým, který bude povzbuzovaný domácí halou. I kdybychom hráli s Ruskem, tak to bude také těžké. Když chcete jít dál, musíte těžkého soupeře porazit," řekl Hadamczik, jehož tým postoupil ze třetího místa ve skupině A v Umee a na play off se přestěhoval do sto kilometrů vzdáleného druhého dějiště.

Češi byli z minulých dvanácti šampionátů v semifinále pouze jednou - v roce 2014 získali na turnaji ve Finsku stříbro. Švédové obhajují bronz a mezi nejlepšími čtyřmi celky naposledy chyběli v roce 2015.

Hadamczikův tým po úvodní porážce s Běloruskem 3:4 porazil Švýcarsko 8:2 a Finsko 4:2 a v úterý podlehl Kanadě 2:6, přestože vedl rychle 2:0. Švédové začali prohrou se Spojenými státy americkými 1:6, pak následovala vítězství nad Lotyšskem 5:2, Slovenskem 5:1 a Ruskem 3:0.

"Chceme navázat na výkon z první třetiny zápasu s Kanadou a tlačit se hodně do branky. Musíme dávat také víc gólů, protože šance máme, jen je neproměňujeme. Ve čtvrtfinále to bude hodně důležité. Švédové dobře bruslí, na velké hřiště jsou zvyklí. Musíme s nimi držet krok a proměňovat šance, protože bude rozhodovat opravdu každý gól," prohlásil obránce Šimon Kubíček.

Pro útočníka Marcela Barinku nepředstavovalo stěhování do Örnsköldsviku komplikaci. "Přesun nám vadit nebude, stadion jako stadion. Určitě budou mít na své straně fanoušky, protože hrají doma, ale tohle nás neohrozí. Věříme si na ně, protože proti nim umíme zahrát. Uvidíme, jak to dopadne, ale doufám, že vyhrajeme. Budeme hodně odpočívat, abychom co nejvíce zregenerovali. Zbytek už je jen na nás," uvedl Barinka.

Podle útočníka Jonáše Peterka je potřeba se vyvarovat oslabení. "Švédové jsou šikovní na puku a hrají skvěle přesilovky. Navíc mají výborné obránce, kteří umí rozjet akce. My si na ně ale i přesto věříme, umíme s nimi hrát dobře. Věřím, že to bude super zápas. Únava je znát, ale ani na tohle se nemůžeme vymlouvat, protože je to pro každého stejné," dodal Peterek.