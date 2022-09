Hokejová Olomouc chce i po odchodu Krejčího postoupit do play off

Olomouc - Hokejisté extraligové Olomouce se chystají na sezonu bez hvězdného odchovance Davida Krejčího, který se po roce vrátil do NHL. I bez svého nejproduktivnějšího hráče v uplynulém ročníku chtějí postoupit do play off a pokud možno vylepšit poslední výsledek, kdy vypadli již v předkole.

"David se dá těžko nahradit. Musí se nahradit bojovností, úsilím. Jiní hráči se musí naučit být lídry. Doufáme, že se od Davida například Honza Káňa naučil, společně s nově příchozím Pavlem Musilem, držet tu pomyslnou vlajku," uvedl jednatel klubu a hlavní trenér Jan Tomajko na dnešní tiskové konferenci podle webu onlajny.com.

Vedle Krejčího v Olomouci po sezoně skončili Vojtěch Tomeček, Petr Kolouch, Vilém Burian a Peter Lichanec. Na Hanou přišli Lukáš Mareš, Lukáš Anděl, Pavel Musil, Jakub Orsava a Matouš Menšík. Výraznou změnou je také odchod trenéra Zdeňka Motáka, jenž převzal mistrovský Třinec. Tomajko nově povede tým s asistentem Borisem Žabkou.

"Určitě chceme postoupit z předkola. To je náš hlavní cíl, ale samozřejmě záleží i na zdraví hráčů. Minulý rok nás poznamenala zranění Jana Káni a Branislava Konráda, tak to snad letošní rok bude lepší," přál si Tomajko, jenž působí na olomoucké střídačky od roku 2015.

Olomouc v přípravě odehrála sedm zápasů, ve kterých si připsala tři výhry.