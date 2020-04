Hokejová Liga mistrů začne až 6. října rovnou vyřazovacími boji

Finálové utkání play off hokejové Ligy mistrů: Hradec Králové - Frölunda Indians, 4. února 2020 v Hradci Králové. Tým Frölundy se raduje z výhry.

Praha - Nový ročník hokejové Ligy mistrů začne až 6. října, o měsíc později proti původnímu plánu. Systém se změnil, bude se hrát rovnou vyřazovacím způsobem. Výkonný výbor soutěže se k tomuto kroku rozhodl vzhledem k přetrvávající pandemii koronaviru a nejistotě, která kvůli nemoci provází profesionální sportovní soutěže v celé Evropě. Původně měla Liga mistrů začít 3. září.

"Hokejová Liga mistrů je celoevropská soutěž, které se účastní týmy ze třinácti zemí. To znamená, že jsme závislí na rozhodnutích a předpisech, které nastaví třináct různých vlád," uvedl v tiskové zprávě prezident soutěže Peter Zahner.

"Týmy, které se naší soutěže zúčastní, musejí mít možnost cestovat. A naším cílem také je, aby se hrálo výhradně s diváky v halách. Právě z toho důvodu - a s ohledem na vysoký stupeň nejistoty napříč celým kontinentem - jsme se rozhodli být proaktivní a neriskovat, že by pak bylo třeba něco urgentně měnit v době, kdy by se blížil původní start," vysvětlil Zahner.

Ujistil také, že za poslední týdny zvážilo vedení soutěže řadu různých scénářů. "Došli jsme k závěru, že vyřazovací systém je nejpřímější a nejférovější varianta řešení, kterou můžeme nabídnout. Chápeme, že tato změna může být pro někoho neočekávaná, ale tohle zvláštní období vyžaduje mimořádná opatření. Chceme, aby plánování bylo pro kluby co nejjednodušší, každý z nás teď čelí nevídaným výzvám," prohlásil Zahner.

Všech 32 týmů, které si během pandemií zkrácené sezony zajistily účast na evropské scéně, bude při losování 20. května rozděleno do dvojic a utkají se stejně jako v minulosti v play off ve dvou utkáních doma a venku. O postupujícím v sérii rozhodne součet ve skóre. Stejně se bude postupovat až do semifinále. Finálový duel se znovu odehraje pouze na jeden zápas 9. února.

Z extraligy si postup zajistily vítěz základní části Liberec, druhý Třinec a při nedohrání vyřazovacích bojů o titul i třetí Sparta. V poslední sezoně si proklestil cestu až do finále Hradec Králové, ale radoval se jeho soupeř Frölunda. Švédský celek krátké historii Ligy mistrů dominuje, vyhrál čtyři z šesti ročníků.