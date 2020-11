Hokejová extraliga začne v sobotu, příští týden budou čtyři kola

Praha - Hokejová extraliga by měla po koronavirové pauze znovu začít čtyřmi zápasy v sobotu. Restart obstarají dohrávané zápasy Třinec - Brno, Litvínov - Plzeň, České Budějovice - Karlovy Vary a Sparta - Pardubice. V pondělí se pak uskuteční kompletní 15. kolo a příští týden se bude hrát i ve středu, v pátek a v neděli.

"Rozpis jsme upravili na základě podkladů a podnětů klubů, jak nám dodaly informace. Je to jediná šance, jak extraligu restartovat a dohrát do konce základní části bez toho, abychom zasahovali do prosincových a únorových reprezentačních přestávek a jakkoliv jsme omezovali předkolo nebo play off," řekl ČTK ředitel extraligy Josef Řezníček.

Extraliga se hrála naposledy 11. října, následně byly z rozhodnutí vlády přerušeny všechny profesionální soutěže v Česku. Hokejisté v minulých týdnech ani nemohli trénovat v halách, omezení přípravy na krytých sportovištích skončí ve středu. Kluby trénovaly v zahraničí nebo na nekryté ledové ploše v Dobříši.