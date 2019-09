Hokejová extraliga začne předehrávkou Sparty s Plzní

Praha - Čtvrteční předehrávka 1. kola mezi Spartou a Plzní odstartuje nový ročník hokejové extraligy. Pražané i Západočeši, kteří obhajují bronzové medaile, mají v soutěži ty nejvyšší ambice a vzájemný souboj tradičních soupeřů napoví, jak na tom jsou. Zápas začne v 18:30.

Sparta obměnila kádr a touží odčinit předchozí dvě nepovedené sezony. "Čekají nás výzvy. Tou největší je, abychom hráli vyrovnaně. Líbí se mi náš tým i pracovní morálka. V přípravě jsme ukázali, že máme velmi silný a šikovný tým. Zároveň se ale u nás projevily staré návyky, kterých se musíme zbavit. Například nástupy do prvních třetin," prohlásil trenér Uwe Krupp, jehož tým v přípravě pětkrát uspěl a čtyřikrát prohrál.

Výzvou bude pro Spartu i nelehký los na začátku sezony. Po Plzni změří síly i se zbývajícími třemi semifinalisty posledního play off, v 5. kole se pak Pražané představí na ledě ambiciózního Hradce Králové. "Máme těžké rozlosování. Určitě bychom nechtěli, aby nám to uteklo a abychom to pak museli dohánět," řekl nový sparťanský kapitán Michal Řepík.

Kádr Plzně prošel rovněž poměrně velkou proměnou. Komplikací je dlouhodobé zranění brankáře Pavelky, který byl jednou z nejvýraznějších posil. Škoda má v porovnání se svým čtvrtečním sokem za sebou už čtyři ostré zápasy, v nichž si stihla zajistit postup ze skupiny Ligy mistrů.

"Sparta tvrdí, že by mohla postavit dva silné týmy. Budiž jim přáno. My máme jeden tým. Vlastní tým, kterému obrovsky věřím. Má veliký potenciál a budoucnost. Je koncepčně dobře poskládaný, jsou tam hodně zkušení hráči, máme tam ale i top hráče jako Milana Gulaše. Máme kluky středního věku, mladé hráče, ten tým je konkurenceschopný. A my uděláme maximum, abychom první zápas zvládli," řekl kouč Ladislav Čihák.

Kapitán Gulaš už se do Prahy moc těšil. "Pro nás je to nádherný start. Co víc si přát než úvodní zápas hrát právě tam. Určitě přijde hodně fanoušků a my budeme chtít samozřejmě navázat na úspěšné zápasy, co jsme měli v přípravě. Bude to určitě zápas plný emocí, jak to tak bývá mezi Plzní a Spartou. Určitě to bude mít vysoké tempo. Sparta posílila, přivedla zkušené hráče, kteří tým posunou trošku výš. Myslím, že bude tentokrát hodně vysoko," uvedl Gulaš.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 1. kola hokejové Tipsport extraligy:

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň.

Začátek zápasu: 18:30.

Bilance výsledků v přípravě (včetně Ligy mistrů):

Sparta: 9 zápasů - 5 výher v normální hrací době - 0 výher v prodl. nebo po sam. nájezdech - 0 proher v prodl. nebo po sam. nájezdech - 4 prohry v normální hrací době.

Plzeň: 8 - 6 - 2 - 0 - 0.

Zajímavosti:

- Sparta prohrála doma s Plzní pětkrát za sebou, z toho dvakrát podlehla až v nastavení. Naposledy Pražané porazili doma Indiány 2. prosince 2016, kdy zvítězili v O2 areně 2:1.

- Plzeň porazila Spartu třikrát za sebou a ztratila při této sérii jediný bod. Sparta uspěla v prvním souboji minulé sezony, kdy 21. září vyhrála v Plzni 3:2 v prodloužení.

- Plzeň už má za sebou soutěžní zápasy v Lize mistrů a všechny čtyři vyhrála. Dvakrát porazila finskou Hämeenlinnu (5:4 v prodloužení doma a 2:1 v prodloužení venku) a dánský Rungsted (9:3 doma a 4:2 venku).

- Útočník Vojtěch Němec z Plzně může sehrát 400. zápas v extralize.

- Sparťanský obránce Jan Piskáček dnes slaví 30. narozeniny.

- Brankáři Jaroslavu Pavelkovi z Plzně bude ve čtvrtek 26 let.