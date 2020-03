Hokejová extraliga bude odložena do 29. března

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary, 10. března 2020 v Hradci Králové. Střídačka Hradce Králové. Zápas se kvůli přijatým opatřením v boji proti novému typu koronaviru odehrál bez diváků.

Praha - Hokejová extraliga by měla být kvůli opatřením proti šíření koronaviru odložena do 29. března. Rozhodlo o tom dnešní jednání deseti účastníků play off s ředitelem extraligy Josefem Řezníčkem a zástupci Českého hokeje. Schválit tento návrh ještě musí ve čtvrtek výkonný výbor svazu.

Stát v úterý zakázal pořádání akcí s účastí více než 100 osob, což nejsou všechny kluby schopné splnit. V případě, že se tato podmínka změní do 29. března, mělo by se dohrát 30. března předkolo a od 1. dubna odstartovat čtvrtfinále. Pokud se nezmění, bude extraliga předčasně ukončena.

"Kluby rozhodnutí přijaly s tím, že předkolo, v němž jsou obě série 1:1 na zápasy, by se dohrálo jedním rozhodujícím utkáním u těch týmů dle rozpisu soutěže (tedy ve Zlíně a v Karlových Varech). Následně po dni volna by 1. dubna navázalo čtvrtfinále ve zkrácené verzi na tři vítězství. Stejným způsobem by se pokračovalo dál tak, abychom byli schopni soutěž dohrát," řekl Řezníček.

"Pokud ale bude i nadále platit limit sta lidí, nelze potom pokračovat dál. Některé kluby nejsou schopné za takových podmínek garantovat odehrání zápasů. A my pak s rozpisem vyřazovacích bojů nemůžeme jít za datum 30. dubna," vysvětlil Řezníček.

Zápasy první a druhé fotbalové ligy se přitom kvůli epidemii koronaviru zatím odkládat nebudou. Nejbližší dvě kola se uskuteční bez diváků a po následné reprezentační přestávce Ligová fotbalová asociace, která české profesionální soutěže řídí, situaci znovu vyhodnotí.

"Srovnávat hokej s fotbalem v tomto ohledu nelze. Komunikovali jsme i s fotbalovou asociací, ale je to rozdílná situace. Fotbal čekají dvě kola a pak mají do 4. dubna pauzu. V hokeji narážíme na limit těch 100 osob, lidí kolem pořádání hokejového zápasu je zkrátka hodně," uvedl Řezníček.

V úterý se ještě odehrály bez diváků druhé zápasy předkola mezi Olomoucí a Zlínem a Hradcem Králové a Karlovými Vary. Uskutečnily se i druhé zápasy předkola první ligy Poruba - Jihlava a Slavia - Třebíč. O osudu první ligy v současné době jednají kluby se svazem.