Hráči české hokejové reprezentace do 20 let trénovali 12. listopadu 2020 v Litoměřicích, kde se připravují na mistrovství světa v Edmontonu. ČTK/Deml Ondřej

Litoměřice - Česká hokejová reprezentace do 20 let pokračuje v Litoměřicích v přípravě na mistrovství světa, které se na přelomu roku uskuteční v Edmontonu. Trenér Karel Mlejnek má k dispozici tři desítky hráčů, kteří patří mezi adepty na start na vrcholné akci sezony. I na druhém listopadovém kempu jsou juniorští hokejisté uzavřeni v takzvané bublině a neopouštějí areál Kalich areny.

Juniorští reprezentanti v Litoměřicích trénují společně hlavně proto, že je stále přerušena druhá nejvyšší soutěž a hráčům chybí zápasový rytmus. "První Chance liga se nerozběhla, takže jsme se rozhodli uspořádat druhý kemp," řekl Mlejnek novinářům po dnešním tréninku.

Dohromady deset juniorů se ale minulý týden představilo na turnaji Karjala, kam je vzal kouč seniorské reprezentace Filip Pešán. Nasadil je tam do zápasu proti Rusku. "Kluci už nyní vypadají mnohem lépe než na minulém kempu. Je vidět, že v Helsinkách pracovali a pracovali i s námi tady v Litoměřicích. Navazujeme a přidáváme i herní prvky, herní principy, které po hráčích budeme vyžadovat," uvedl Mlejnek.

Hokejová dvacítka bude v Litoměřicích trénovat do příštího úterý, další program bude záležet na tom, zda se opět rozběhne první liga. O tom by mělo být jasněji v nejbližších dnech. Varianty jsou nyní 21. nebo 30. listopadu.

"Budeme reagovat na jejich rozhodnutí. Budeme velmi rádi, pokud by Chance liga začala 21. listopadu. Hráči by se tak po úterním ukončení kempu zařadili do svých klubů, aby mohli hrát. Pokud by se ale nerozeběhla, máme záložní plán B," řekl Mlejnek. Junioři by se v takovém případě opět v pátek 20. listopadu sešli v Litoměřicích a zahájili další sedmidenní společnou přípravu.

Vedle toho vedení juniorské reprezentace řeší možné zařazení některých hráčů, kteří jinak působí v zámoří, kde se momentálně také nehraje, do prvoligových klubů. Jedná se například o útočníka Jaromíra Pytlíka či obránce Martina Haše. "Děláme kroky, aby například Jarda Pytlík hrál, když se liga rozběhne. A nabízíme to i dalším hráčům," uvedl reprezentační kouč.

Stejně jako na prvním soustředění hráči dvacítky trénují dvoufázově a v areálu mají k dispozici kompletní zázemí včetně posilovny, ubytování a stravy. "Začínáme snídaní v půl osmé a večerka je v půl jedenácté," řekl Mlejnek.