Hokejová dvacítka se na MS pokusí ve čtvrtfinále překvapit Švédy

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: Kanada - ČR, 31. prosince 2019 v Ostravě. Hráči České republiky po skončení zápasu. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Česká hokejová reprezentace do 20 let získala medaili na mistrovství světa naposledy v roce 2005, a pokud chce v domácím prostředí ukončit čekání na úspěch, musí ve čtvrtek ve čtvrtfinále porazit Švédsko. A v roli favorita do zápasu mladí Češi rozhodně nepůjdou. Zatímco Seveřané v základní skupině A vyhráli všechny čtyři duely, domácí výběr zatím dokázal v Ostravě porazit jen Rusko a do druhé části turnaje postoupil ze čtvrtého místa.

"Dostali jsme se tam, kam jsme chtěli. Teď nás čeká kvalitní tým, my jsme jich ve skupině měli spoustu. Kluci si věří a já věřím jim, že ze sebe vymáčknou maximum," řekl trenér Václav Varaďa, jehož tým se v první části šampionátu utkal vedle sborné i s Kanadou a USA. A propadl jen na závěr proti Kanaďanům.

Švédsko hrálo v třinecké skupině a vedlo si velmi dobře. Na úvod sice porazilo úřadující šampiony z Finska až po prodloužení, ale následně bez problémů přehrálo Švýcarsko, Kazachstán i Slovensko. V základních částech juniorských MS tak vyhrálo už 52 utkání v řadě, naposledy prohrálo v prosinci 2006 s Kanadou.

"Dívám se na to pozitivně. Švédové i vloni propluli svou skupinou a následně (ve čtvrtfinále) padli se Švýcary, kteří hráli disciplinovaně, od podlahy a hráli jako tým. Pro nás je to ukazatel toho, že se dá hrát s každým," podotkl Varaďa a poukázal na fakt, že Seveřanům se příliš nedaří na výhry ze skupiny navazovat v play off. Na třinácti posledních turnajích získali jedno zlato, pět stříbrných medailí a jeden bronz.

Češi se však chtějí hlavně soustředit na svůj výkon. "Porazili jsme Rusy, hráli vyrovnanou partii s Američany, i když byla třeba převaha na jejich straně. O zápasy s Němci a Kanaďany jsme přišli kvůli nedisciplinovanosti," uvedl Varaďa. "Švédům máme co vracet. Je to velmi dobře technicky vybavený tým, jsou kompaktní, dobře bruslí. Každý tým ale musí prohrát a my věříme, že se to Švédům ve čtvrtek stane," řekl.

Klíčovým faktorem duelu podle všeho bude počet vyloučených českých hráčů. Domácí výběr je suverénně nejtrestanějším týmem šampionátu, Švédové naopak patřili mezi nejslušnější. Navíc mají Seveřané čtyřicetiprocentní úspěšnost využití přesilových her.

"Opakujeme to pořád. Je to o vyspělosti hráčů. O tom, jak si vtlučou do hlavy, že nesmí faulovat. My jim to tam bijeme zleva zprava. Laciné fauly kluci dělat nemůžou. A je to i o zodpovědnosti vůči ostatním hráčům," podotkl Varaďa. "Kluci měli čtyři zápasy na to, aby si uvědomili, že je to špatně," dodal.

Oba týmy se utkaly i v přípravě na mistrovství a ve Frýdku-Místku vyhrálo Švédsko jasně 5:1. "Nebyli jsme tam v kompletní sestavě, oni to pojali trochu jinak. Měli sestavu pohromadě, jen přidávali další hráče, aby naplnili soupisku. Nebral bych to nijak dramaticky. Samozřejmě výsledek nebyl dobrý, ale pokud budeme hrát náš hokej a to, co my chceme, co hráči musí dodržovat, tak máme šanci uspět," věří Varaďa.

Češi navíc v Ostravě střídají dobré a špatné výsledky, po výprasku od Kanady 2:7 by teď měl přijít na řadu kvalitní výkon. "Někdo z kolegů už to říkal v kabině. Jeden den svatba, podruhé pohřeb. Teď to proti Švédům vychází na svatbu," pousmál se třiačtyřicetiletý kouč.

Až v den utkání bude podle všeho jasno, zda se do české branky postaví Lukáš Dostál, jenž byl v minulých dnech nemocný, Lukáš Pařík, nebo Nick Malík. Ohrožen je i start útočníka Otakara Šíra, jenž může dostat dodatečný trest za faul v utkání proti Kanadě.