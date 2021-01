Hokejová dvacítka prohrála ve čtvrtfinále MS s Kanadou 0:3

Edmonton - Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále juniorského mistrovství světa v Edmontonu s Kanadou 0:3 a turnaj pro ně končí. Obhájci zlatých medailí si rozhodující dvoubrankový náskok vypracovali již v první třetině, třetí gól přidali při české power play v závěru zápasu.

Svěřenci trenéra Karla Mlejnka nedokázali překonat brankáře Devona Leviho a pokračuje tak čekání na českou medaili na vrcholné akci hráčů do 20 let. Naposledy národní tým uspěl v roce 2005, kdy získal v Grand Forks bronz.

"Utkání ovlivnila první třetina, kdy jsme brzy inkasovali dvě branky. Proti konsolidované obraně soupeře jsme se poté nedokázali prosadit. Na druhou stranu naše mužstvo předvedlo velkou psychickou odolnost a do konce utkání jsme mohli doufat ve vyrovnání nebo nějaký případný zvrat," řekl Mlejnek po zápase.

Vysoce favorizovaní Kanaďané prověřili Malíka v české brance již po 15 sekundách hry, Cozens však ještě skóre neotevřel. Stejný hráč měl šanci i ve 3. minutě. Češi následně opticky vyrovnali hru a připravenost gólmana Leviho vyzkoušel Kubíček.

V 9. minutě již domácí vedli, když se do brejku dostal Cozens a svou třetí příležitost v utkání proměnil v gól. Kanaďané poté nevyužili první přesilovou hru, čtyři sekundy po návratu Rašky na led ale Malíka prostřelil obránce Byram.

Český tým byl pak střelecky aktivnější než soupeř, výrazné šance si však vypracovat nedokázal. "Snažili jsme se hrát jednoduše, měli jsme nějaké šance, ale nedali jsme branky. A když nedáme gól, nemůžeme vyhrát," litoval po utkání obránce Radek Kučeřík.

Ve druhé třetině měl více práce Malík, i díky tomu, že Byram trefil ve 30. minutě jen tyč, ale potřetí neinkasoval. Leviho na druhé straně výrazněji prověřil jen Lang, snížit se mu však nepodařilo. Teplého brejk a rodící se přečíslení zastavil rychle se vracející Krebs.

Kouč Mlejnek se pokusil oživit hru změnami ve složení útočných formací, ke gólovým šancím to však nevedlo. Na turnaji neporažení Kanaďané bez výraznějších problémů drželi dvoubrankové vedení a mířili za postupem do bojů o medaile.

Již v 55. minutě se Češi rozhodli odvolat Malíka a pokusili se zápas zdramatizovat při power play. Vytvořili si tlak, ale Leviho, který si nakonec připsal 29 zákroků, nepřekonali. Naopak sami potřetí inkasovali. "Byl to připravený plán, že pokud to půjde, tak do toho vlétneme, co nejdříve," řekl Mlejnek. "Věřili jsme, že se prosadíme," uvedl útočník Jan Myšák.

Hlasy po zápase:

Karel Mlejnek (trenér): "Nevím, zda jsme byli blízko nebo daleko vítězství. Bohužel utkání ovlivnila první třetina, kdy jsme brzy inkasovali dvě branky. Poté jsme se proti konsolidované obraně soupeře nedokázali prosadit. Na druhou stranu naše mužstvo předvedlo velkou psychickou odolnost oproti utkáním se Švédy a Američany, de facto jsme do konce utkání mohli doufat ve vyrovnání nebo nějaký případný zvrat. Určitě jsme neměli strategii, že nechceme dát žádnou branku, chtěli jsme nějakou dát. Troufám si říct, že jsme hráli mnohem méně defenzivně než s Rusy nebo Spojenými státy. Musím pochválit soupeře, Kanada měla dobrou defenzivu a nepustila nás do vyložených příležitostí. Našemu týmu bych ale dal obrovský kredit, jen jsme nedali branku. Na hodnocení celého turnaje je krátce po zápasu ještě brzy. Mám krásný pocit z našeho týmu, krásný pocit z realizačního týmu, krásný pocit ze spolupráci všech lidí okolo týmu, což je super. Co se týká hry, nepovedená druhá polovina utkání se Švédy a s Američany."

Radek Kučeřík (obránce): "Snažili jsme se hrát jednoduše, měli jsme nějaké šance, ale nedali jsme branky. A když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Nebyli jsme tady jen jako tým, byla to druhá rodina a pro nás je to teď hodně těžké. Musíme přes to ale přejít a pokračovat dále, protože je tady hodně skvělých hráčů a všichni mají na to, aby se hokejem jednou živili. Musíme to teď hodit za hlavu. Jsme na všechny hrdý, nechali tady všechno a za to jsme hrozně rádi."

Filip Koffer (útočník): "Myslím si, že se nemáme za co stydět. Předvedli jsme dobrý výkon. Jako jeden tým. Odehráli jsme s nimi vyrovnaný zápas, na střely to bylo podobné, jen jsme dostali dva blbé góly, jinak tam nebyl rozdíl. Když vypadnete ve čtvrtfinále, tak je to těžké komentovat. Já jsem ale pyšný na to, co jsme tady předvedli."

Jan Myšák (útočník): "Když chcete vyhrát, musíte dát gól. Bylo to 3:0, jsme zklamaní. Tlačili jsme se do střel, měli jsme dokonce i více střel než soupeř, ale bohužel jsme se neprosadili. Jsem extrémně hrdý na všechny kluky, na moji druhou rodinu. Z venku do toho nevidíte, ale my, co jsme tady byli pospolu, tak to bylo něco neuvěřitelného. Byla to věc, kterou jsem v životě nezažil, ani na jiných turnajích. Soudržnost byla opravdu neuvěřitelná a o to více mě mrzí, že to nevyšlo."